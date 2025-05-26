Merz: Ukrayna'ya Kısıtlama Yok, İsrail'e Eleştiri - Son Dakika
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Dünya

Merz: Ukrayna'ya Kısıtlama Yok, İsrail'e Eleştiri

26.05.2025 18:44
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Almanya Şansölyesi Merz, Ukrayna'ya uzun menzilli silah tedarikinin serbest olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya uzun menzilli silah tedarikine yönelik tüm kısıtlamaları kaldırdığını açıklarken; Ukrayna'nın artık Rus topraklarındaki hedefleri vurabileceğini belirtti. Merz ayrıca, Gazze'deki sivil kayıpları nedeniyle İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunurken; bu endişelerini bu hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede dile getireceğini söyledi.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, WDR Avrupa Formu'nda mülakatta, ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın, Ukrayna'ya uzun menzilli silah tedarikine yönelik kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

Merz, Berlin ve müttefikleri tarafından Kiev'e sağlanan silah türlerine artık herhangi bir kısıtlamanın uygulanmadığını belirterek, "Ukrayna'ya sağlanan silah türlerine ilişkin artık hiçbir kısıtlama yok; ne İngilizler, ne Fransızlar, ne de biz. Amerikan tarafında da herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bu, Ukrayna'nın artık kendini savunabileceği anlamına geliyor; örneğin Rus topraklarındaki askeri mevzileri vurmak da buna dahil" dedi.

Batı medyasında yer alan haberlere göre bu adım, Ukrayna'ya Taurus füzeleri sağlanmasının ve Batı silahlarıyla Rus topraklarına yönelik uzun menzilli saldırıların önünü açıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rus makamlarının, bu füzelerin Rus tesislerine yönelik kullanımlarını, "Avrupa'nın Kiev saflarında askeri operasyonlara katılımı olarak değerlendireceklerini" belirtmişti.

Merz'den İsrail'e de sert eleştiri

İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiğini sert bir dille eleştiren Merz, bu endişelerini bu hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede dile getireceğini söyledi.

"İsrail Ordusunun şu anda Gazze Şeridi'nde yaptığı, son günlerde giderek daha fazla görüldüğü üzere sivil nüfusa bu denli zarar vermesi, artık terörle mücadele olarak gerekçelendirilemez" diyen Merz, Almanya'nın tarihsel sorumluluğu nedeniyle şimdiye kadar İsrail'i kamuoyuna açık bir şekilde eleştirme konusunda isteksiz olduğunu kabul etti.

Merz, İsrail'in mevcut eylemlerinde artık herhangi bir askeri hedef göremediğini vurgulayarak, "Uluslararası insancıl hukukun gerçekten ihlal edildiği sınırlar aşıldığında, Almanya ve Alman başbakanı da buna ilişkin bir şey söylemek zorundadır" dedi. Merz, Netanyahu ile bu hafta yapacağı görüşmede bu endişeleri gündeme getireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kısıtlama, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Almanya, İsrail, Hukuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Merz: Ukrayna'ya Kısıtlama Yok, İsrail'e Eleştiri - Son Dakika

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