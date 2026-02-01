Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
01.02.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein dosyalarından çıkan yeni belgeler, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in Epstein'la geçmişte bilinenin ötesinde temasları olduğunu ortaya koyarken, bir dönem Epstein'dan hamile kaldığı da iddialar arasında. Dış basın Mette-Marit'in isminin dosyada birçok defa yer almasının suç isnadı değil ancak monarşinin şeffaflığına dair tartışmaları yeniden alevlendiren bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor.

ABD'de kamuya açılan milyonlarca sayfalık Jeffrey Epstein dosyaları, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit ile Epstein arasındaki ilişkiyi yeniden dış basın gündemine taşıdı. Kronprenses'in adı dosyalarda yüzlerce, hatta binlerce kez geçerken, yeni belgeler önceki açıklamalardan çok daha kapsamlı bir temas ağı ortaya koyuyor.

ISRARLA GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİ

Norveç ve uluslararası medya analizlerine göre, Mette-Marit ile Epstein'in sosyal ilişkisi ilk olarak 2019'da ortaya çıkmıştı. O dönemde Norveç basını, prensesin 2011–2013 yılları arasında Epstein ile birkaç kez bir araya geldiğini ve Epstein'ın zaten 2008'de reşit olmayanlara yönelik cinsel suçtan hüküm giymiş bir kişi olduğunu bildiği halde temasın sürdüğünü duyurmuştu. Prenses daha sonra yaptığı açıklamada, Epstein'ın suç geçmişini bilmediğini ve ilişkiyi sürdürmemesi gerektiğini kabul ederek pişmanlık ifade etmişti.

SAMİMİYETLERİ SANILANDAN FARKLI BOYUTLARDA

Ancak 2026'da yayımlanan yeni dosyalar, Mette-Marit'in Epstein ile temasının basında bilinenin ötesine geçtiğini gösteriyor. Belgelerde, kronprensesin Epstein'la yüzlerce e-posta alışverişi içinde olduğu, Epstein'ın Palm Beach'teki evini ziyaret ettiği ve en az dört gün konuk olduğu bilgilerinin yer aldığı aktarılıyor. E-postalar arasında daha kişisel tonlar, görüş planları, alışveriş ve sosyal sohbetlere ilişkin ifadeler bulunuyor. Bazı iletişimlerde Epstein'ın Mette-Marit'a yönelik teklif ve mesajları da yer alıyor.

ÜLKEYİ FENA KARIŞTIRACAK

Norveç ve İspanyol medyasında yayımlanan analizler, bu yeni kayıtların kronprensesin daha önce kamuya açıkladığından daha uzun ve samimi bir ilişki içinde olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekiyor. Dış basın yorumlarında, bu durumun Norveç monarşisinin imajı açısından hassasiyet taşıdığı; kamuoyunun lider figürlerinden daha şeffaf açıklama beklentisi içinde olduğu vurgulanıyor.

Prenses 2019'da yayımladığı bildirisinde Epstein'la temasının son bulduğunu ve pişmanlık duyduğunu söylemiş, suçların ciddiyetini öğrenseydi asla ilişki sürdürmeyeceğini belirtmişti. O dönem Norveç Kraliyet Sarayı, görüşmelerin birkaç buluşma ve ortak sosyal çevre aracılığıyla gerçekleştiğini ve durumun yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtmişti.

YENİ ÇIKAN BELGELER GÜNDEM YARATTI

Yeni çıkan belgeler, yalnızca Mette-Marit'i değil, Epstein'la bağlantılı diğer uluslararası figürleri de içeriyor. Aralarında eski ABD Başkanı ve İngiliz kraliyet üyeleri gibi isimlerin anıldığı materyaller bulunuyor; bu da Epstein'ın küresel elit çevrelerle bağlarını yeniden gözler önüne seriyor. Uzmanlar ve dış basın yorumları, bu kayıtların suç isnadı veya doğrudan suç delili niteliği taşımadığını; ancak etkili kişilerle kurulan sosyal ilişkilerin kapsamı ve mahiyetine dair önemli ipuçları verdiğini belirtiyor. Bununla birlikte Norveç kamuoyunda, monarşi içindeki denetim ve itibar yönetimi konusundaki tartışmaların yeniden alevlendiğine işaret ediliyor.

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:24:04. #7.11#
SON DAKİKA: Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.