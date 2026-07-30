Mısır\'da İHA Saldırısı: Dimyat Limanı\'ndaki Yangın

Mısır hükümeti, Akdeniz'deki Dimyat Limanı'nda iki gaz depolama gemisinde 29 Temmuz Çarşamba günü çıkan yangının bir insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığını doğruladı. Bu, Mısır'ın beş aydır süren ABD-İsrail-İran savaşında ilk kez hedef alınması anlamına geliyor.Saldırı, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı yakınlarında çatışmanın yayılmasına ilişkin endişeleri artırıyor.Mısır hükümeti 30 Temmuz Perşembe günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat Limanı'nda iki doğalgaz gemisini saran yangına bir İHA'nın neden olduğunu açıkladı.Suudi petrolü için son güvenli tahliye rotası haline gelen Süveyş Kanalı'na çok uzak olmayan bir bölgede meydana gelen olayın sorumluluğunu üstlenen olmadı.Hükümet, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.İngiliz denizcilik güvenlik şirketi Ambrey, Çarşamba günü limanda ABD'ye ait bir gaz depolama tankerinin bir insansız hava aracı tarafından vurulduğunu bildirmişti.Bu gelişme, çatışmanın bölgede yayılabileceği endişelerini artırmıştı.Reuters'a bilgi veren üç kaynak, insansız hava aracının yüzer depolama tankeri Energos Winter'ı vurduğunu ve bunun sonucunda çıkan yangının Gaslog Salem adlı başka bir gemiye sıçradığını söyledi.İngiliz denizcilik risk yönetimi grubu Vanguard, Energos Winter'ın sancak tarafına isabet eden bir saldırıyla vurulduğunu ve bunun sonucunda yangın çıktığını bildirmişti.Mısır Petrol Bakanlığı, limandaki yangınlara itfaiye ve güvenlik ekiplerinin derhal müdahale ettiğini ve olayın herhangi bir yaralanmaya ya da can kaybına yol açmadığını belirtti.İnsansız hava aracı saldırısı, İran'ın Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik bir füze saldırısı düzenlemesinden ve Washington ile Suudi Arabistan'ın Irak'taki İran destekli milis grupları vurmasından kısa süre sonra gerçekleşti.ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı misillemede bulunma tehdidinde bulunmuştu. Yemen'deki Husiler de Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan etti.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı bombalamaya başlamasından bu yana çatışmalar hiç bu kadar yayılmamıştı.Energos Winter, ABD merkezli Energos Infrastructure şirketine ait bir yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi. Geminin teknik, emniyet ve ticari operasyonları, Norveçli Wilhelmsen Group'un Singapur merkezli iştiraki Wilhelmsen Ship Management tarafından yürütülüyor.AFP'nin aktardığı analistlerin yorumuna göre, saldırının amacı, İran ile ABD arasında kalan az sayıdaki diplomatik kanaldan biri olan Kahire'yi çatışmanın içine çekmek olabilir.Savaşın başlamasından bu yana Körfez bölgesi dışındaki en uzak noktaya yönelik saldırı olan bu olay, aynı zamanda Kızıldeniz'i aşarak Akdeniz'e uzanmasıyla da yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor ve şimdiye kadar güvenli kabul edilen deniz taşımacılığı güzergahlarını tehdit ediyor.Akdeniz'deki Dimyat Limanı, İran'a 1.300 kilometre, Yemen'e ise 2.000 kilometre mesafede bulunuyor.ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş süresince bölgenin başka yerlerindeki enerji tesisleri insansız hava araçları ve füzelerle vurulurken, Mısır şimdiye kadar bu tür saldırılardan etkilenmemişti.Akdeniz'e yansımalarıMısır limanları bu yıl, büyük deniz taşımacılığı şirketlerinin Hürmüz Boğazı ve Körfez'den kaçınmaya çalışması nedeniyle, bu bölgelerden yönlendirilen önemli miktarda ticareti üstlendi.Ancak bu alternatif güzergah, Mısır'ın deniz taşımacılığı hatlarının ve özellikle de Akdeniz'in güvenliğine bağlı.Risk istihbarat şirketi Vortexa ile gemi takip platformu MarineTraffic'in verilerine göre, savaşın başlamasından bu yana gittikçe daha fazla tanker, Suudi ham petrolünü ihraç etmek için nispeten güvenli, ancak maliyetli olan Kızıldeniz'i kullanıyor.Ayrıca Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik son Husi saldırılarının ardından daha fazla gemi Süveyş Kanalı'nı ve Mısır üzerinden geçen bir kara boru hattını kullanmaya başladı.Mısır da liman operasyonlarını buna uygun şekilde uyarladı.Dimyat Liman İdaresi'nin eski başkanı Tümgeneral Eymen Salah AFP'ye yaptığı açıklamada, Mısır'ın daha önce gaz ithalatını Kızıldeniz üzerindeki Ayn Sohna Limanı'ndan gerçekleştirdiğini söyledi.Salah, "Şimdi ise Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki karışıklıklar nedeniyle Dimyat'taki alternatife sahibiz" dedi.Mısır'ın denizcilik sektörü ülkenin en büyük döviz gelir kaynaklarından biri ve sektörün temel dayanağı Süveyş Kanalı.Faaliyetleri, Husilerin 2023 yılında Kızıldeniz'de saldırılara başlamasından bu yana defalarca kesintiye uğradı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.