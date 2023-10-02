Mısır'da emniyet müdürlüğü binasında yangın! Alevler her yanı sardı, yaralılar var - Son Dakika

Mısır'da emniyet müdürlüğü binasında yangın! Alevler her yanı sardı, yaralılar var

Son Güncelleme: 02.10.2023 05:57

Mısır'ın kuzeydoğusundaki İsmailiye Emniyet Müdürlüğü'nde yangın çıktı. Alevlerin sardığı binanın bazı kısımları yıkılırken, yaralıların olduğu bildirildi.

Mısır'ın kuzeydoğusundaki İsmailiye Emniyet Müdürlüğü'nde gece saatlerinde çıkan yangın, binanın bazı kısımlarını yıktı. Yangın sırasında emniyet mensuplarının bulunduğu ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

BİNANIN BAZI KISIMLARI YIKILDI

Mısır basınında yer alan haberlerde, İsmailiye kenti Emniyet Müdürlüğü'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının tamamını kapladığı binanın bazı kısımlarının yıkıldığı belirtildi.

Mısır'da Emniyet Müdürlüğü'nde yangın! Alevlerin sardığı binanın bazı kısımları yıkıldı, yaralılar var

CAN KAYBINA İLİŞKİN BİLGİ YOK

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, yangın sırasında içeride görevli emniyet mensuplarının bulunduğu ve henüz can kaybına ilişkin bilginin olmadığı ancak yaralıların bulunduğu aktarıldı.

Mısır'da Emniyet Müdürlüğü'nde yangın! Alevlerin sardığı binanın bazı kısımları yıkıldı, yaralılar var

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, olaya ilişkin henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mısır'da emniyet müdürlüğü binasında yangın! Alevler her yanı sardı, yaralılar var - Son Dakika
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