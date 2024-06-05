Mısır, Katar ve ABD Heyetleri Gazze'deki Ateşkes Planını Görüşmek İçin Bir Araya Geliyor - Son Dakika
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Mısır, Katar ve ABD Heyetleri Gazze'deki Ateşkes Planını Görüşmek İçin Bir Araya Geliyor

Mısır, Katar ve ABD heyetleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de üç aşamalı ateşkes planını görüşmek için bugün Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelecek. Mısır devlet televizyonu, Mısırlı bir güvenlik heyetinin bugün Gazze'deki ateşkes müzakerelerini canlandırmak için Doha'da Katarlı ve ABD'li mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini duyurdu. Katar, salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından sunulan üç aşamalı ateşkes önerisini Hamas'a ilettiğini bildirdi. İsrail ve Hamas arasında Gazze konusunda arabuluculuk yapan Katar'ın Dışişleri Bakanlığı da bir anlaşmaya varılabilmesi için her iki tarafın da net bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

05.06.2024 09:41
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(ANKARA) - Mısır, Katar ve ABD heyetleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de üç aşamalı ateşkes planını görüşmek için bugün Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelecek.

Mısır devlet televizyonu, Mısırlı bir güvenlik heyetinin bugün Gazze'deki ateşkes müzakerelerini canlandırmak için Doha'da Katarlı ve ABD'li mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini duyurdu.

Katar, salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından sunulan üç aşamalı ateşkes önerisini Hamas'a ilettiğini bildirdi. İsrail ve Hamas arasında Gazze konusunda arabuluculuk yapan Katar'ın Dışişleri Bakanlığı da bir anlaşmaya varılabilmesi için her iki tarafın da net bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed al-Ansari, "Ateşkes anlaşması Gazze'deki herkesin, rehinelerin ve ailelerinin uzun süredir çektiği acılara derhal son vermeli ve kalıcı bir ateşkes ve insani krizin sona ermesi için bir yol haritası sunmalıdır" dedi.

Hamas, Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi

Hamas yetkilisi Usame Hamdan ise ateşkes görüşmeleri öncesinde, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında "Arabuluculardan İsrail'in kalıcı bir ateşkes ve Gazze'den tamamen çekilme konusunda net bir tavır almasını istedik" dedi. Hamas'ın bu konularda İsrail net bir tutum göstermeden anlaşmayı kabul etmeyeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Gazze Şeridi'ni Filistin yönetmeli"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'nin "yönetimini sağlaması" gerektiğini söyledi. Macron, telefon görüşmelerinde ABD Başkanı Joe Biden tarafından sunulan Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması önerisini desteklediğini açıkladı. Macron, şöyle dedi:

"Bu anlaşma, İsrail'e gerekli güvenlik garantilerini sağlayabilecek ve Filistinlilerin meşru isteklerine cevap verebilecek tek çözüm olan iki devletli çözümün uygulanması için inandırıcı bir perspektifi yeniden açmalıdır. Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olmalı ve uluslararası toplumun yardımıyla reformdan geçirilmiş ve güçlendirilmiş bir Filistin yönetimi Gazze'nin yönetimini sağlamalıdır."

Üç aşamalı planda neler var?

Biden'ın açıkladığı üç aşamalı plan, İsrail güçlerinin Gazze'nin tüm bölgelerinden çekilmesi, Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını öngörüyor. Altı hafta sürecek silahları bırakma sürecinde planın ikinci ve üçüncü adımları için müzakerelerin başlaması planlanıyor.

İkinci aşama, erkek askerler de dahil olmak üzere kalan rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini; üçüncü aşama ise savaşın yol açtığı yıkımın ardından Gazze'nin büyük çaplı inşasına başlanmasını öngörüyor.

Biden geçen cuma günü yaptığı açıklamada, "Hamas'ı yok etme hedefine çoktan ulaşıldığını çünkü militan grubun İsrail'e 7 Ekim'deki gibi büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirme kapasitesinin artık kalmadığını" söyledi.

Biden'ın Hamas'ın önemli ölçüde zayıfladığı yönündeki sözlerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanıtı "Hamas'ın askeri ve yönetim kabiliyetleri yok edilmeden, tüm rehineler serbest bırakılmadan ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmaması sağlanmadan" kalıcı bir ateşkesi kabul etmeyecekleri yönünde oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Mısır, Katar ve ABD Heyetleri Gazze'deki Ateşkes Planını Görüşmek İçin Bir Araya Geliyor - Son Dakika

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