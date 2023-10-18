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PKK/KCK'nın Avrupa'da para trafiğini yöneten kadın terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

PKK/KCK'nın Avrupa'da para trafiğini yöneten kadın terörist İstanbul'da yakalandı

Son Güncelleme: 18.10.2023 17:53

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda PKK/KCK terör örgütünün sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da gözaltına alındı. Tokpınar'ın Avrupa'da terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla İstanbul'da yakalandı. Tokpınar'ın Avrupa'da terör örgütü adına para trafiğini yönettiği belirtildi.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/KCK'ya bir darbe daha vurdu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimleri, PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar'ın Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.

İSTANBUL'DA OPERASYONLA YAKALANDI

Harekete geçen ekipler, Tokpınar'ı ortak operasyonla İstanbul'da yakaladı. Başta Norveç olmak üzere, PKK/KCK'nın Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Tokpınar, terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri de yürütüyordu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Norveç, Kck, PKK, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya PKK/KCK'nın Avrupa'da para trafiğini yöneten kadın terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK/KCK'nın Avrupa'da para trafiğini yöneten kadın terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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