MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı

24.08.2022 11:04

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) birbirinden etkin nokta operasyonlarının ardından PKK'nın örgütün denetimindeki bölgelerde tüm unsurlarına yönelik yaptığı duyuruda üst düzey yetkililer de dahil tüm teröritlerin akıllı cep telefonu ve elektronik cihazlar kullanmasının yasaklandığı ifade edildi.

Terör örgütü, MİT'in özel operasyonları ve SİHA'lara karşı önlem amacıyla Suriye'nin kuzey doğusunda örgütün denetimindeki bölgelerde tüm birimlere yönelik bilgilendirme yapıldı.

YASAK KARARINI İHLAL EDENLERE 300 BİN SURİYE LİRASI CEZA

9 Ağustos'ta yayınlanan genelgede örgütün üst düzey sözde yetkilileri dahil her türlü askeri personelin akıllı cep telefonu ve elektronik cihazlar kullanmasının yasaklandığı belirtildi. Örgütün sözde Savunma Bakanlığı, yasak kararını ihlal edenlerin telefonlarına el konulacağı ve 300 bin Suriye lirası para cezasına çarptırılacağını vurgulandı.

MADDE MADDE SIRALANDI

MİT'in özel operasyonları ile SİHA'lara karşı nasıl korunması gerektiğine yönelik talimatları içeren duyuruda madde madde önlemler sıralandı. Bölgede MİT'e istihbarat sağlayan bir bölümü SDG'li olan onlarca kişinin casusluk suçlaması ile yakalandığı ifade edilen yazıda akıllı telefon ve elektronik cihazların yer tespiti yaparak operasyona zemin hazırladığı aktarıldı.

HABERLEŞME TUŞLU TELEFONLARLA YAPILACAK

Örgütün tüm sözde askeri birimlerinin yanı sıra siyasi alanlarda önemli görev üstlenen tüm kadroların genelge doğrultusunda hareket etmeleri istendi. Mecbur kalınmadıkça ikinci bir emre kadar akıllı telefonların kullanılmaması, haberleşmenin tuşlu telefonlarla yapılması aktarıldı.

"BÜYÜK ŞEHİRLERE YERLEŞİN" TALİMATI

Hava saldırılarından korumak için örgüt kadrolarının küçük yerleşim birimlerinden ayrılmaları ve şehirlerde büyük mahallelerde evlerde barınmaları talimatı verilirken lider kadrosundan akıllı telefon yerine klasik tuşlu telefon kullanmaları istendi.

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SON DAKİKA: MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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