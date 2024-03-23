Moskova\'daki kanlı saldırıyı DAEŞ üstlendi

Dünya

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda silahlı 5 kişi sivillere kurşun yağdırdı. Saldırganlar konser alanının bulunduğu AVM'yi de ateşe verirken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Saldırıyı DAEŞ üstlendi.

PUTIN SALDIRI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı hakkında ilk anlardan itibaren bilgilendirildiğini aktardı.

MEDVEDEV: ÖLÜME ÖLÜM

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi.

Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Medvedev ayrıca şunları kaydetti: "Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."