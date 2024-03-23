Moskova\'yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım

Dünya

Rusya, terör saldırısına karışan ve Tacikistan uyruklu olduğu belirlenen 4 saldırganın kimliklerini açıkladı. Saldırganlardan biri sorgusunda, "Abdula bana bunu nakit karşılığında yapma teklifini mesaj attı. Telegram üzerinden para aldık. Kim olduklarını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, saldırıyla bağlantılı 11 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün doğrudan saldırıda bulunduğunu belirtti. Saldırıyı gerçekleştiren 6 teröristten 4'ünün kimlikleri açıklandı. Saldırganların hepsinin Tacikistan uyruklu olması dikkatlerden kaçmadı.

Nasridinov Makhmadrasul: 37 yaşında

Ismonov Rivozhidin: 51 yaşında

Safolzoda Shokhinjonn: 21 yaşında

Nazarov Rustam: 29 yaşında

"İŞ BULAMADIM, EYLEMİ NAKİT PARA KARŞILIĞINDA YAPTIM"

Öte yandan Rusya, saldırının lideri olduğu iddia edilen ve Rusça konuşamayan kişiyle yapılan sorgulamanın videosunu yayınladı. Saldırgan, "Tacikistan'dan gelen diğer göçmenlerle birlikte bir pansiyonda yaşıyorduk. İş bulamadım. Abdula bana para karşılığında insanları öldürmeyi teklif etti. Silahları onlar getirdi. Telegram üzerinden para aldık. Kim olduklarını bilmiyorum." dedi.

"SALDIRI İÇİN 5 BİN 400 DOLAR TEKLİF ETTİLER"

Yakalanan saldırganlardan bir diğeri ise sorgusunda 4 Mart tarihinde Rusya'ya geldiğini ifade ederek kendileriyle Telegram üzerinden temasa geçildiğini ve kimliğini bilmediği kişilerin kendilerine silah sağladığını söyledi. Terör saldırısı için kendilerine yarım milyon Rus Rublesi (5 bin 400 dolar) ödül söz verildiğini belirten terörist, 250 milyon Rus rublesini saldırı öncesi aldığını belirtti.