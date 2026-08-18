Ukrayna’dan Moskova’ya 620’den fazla İHA, Rusya Harkiv bölgesini vurdu

(ANKARA) - Rus yetkililer, Ukrayna'nın 17 Ağustos akşamından 18 Ağustos sabahına kadar Moskova yönüne 620 insansız hava aracı gönderdiğini bildirdi. Rusya'nın aynı sabah Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Peçenihy yerleşimine düzenlediği füze saldırısında ise 10 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Ukrayna, dün akşamdan bu sabaha kadar Moskova ve çevresine geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi. Rus yetkililere göre bu süre içinde 620 İHA Moskova yönüne ilerledi. Rus Devlet Haber Ajansı, saldırıyı başkente son iki yılda düzenlenen en büyük İHA saldırılarından biri olarak nitelendirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA'ların büyük bölümünün başkente ulaşmadan hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini, 180 İHA'nın ise Moskova ve çevresinde düşürüldüğünü açıkladı. Sabah saat 05.00'ten sonra Moskova yönünde ilerleyen 17 İHA'nın daha vurulduğu bildirildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, saldırılarda, biri 10 yaşında kız çocuğu olmak üzere üç kişinin yaralandığını açıkladı. Pavlovski Posad'da bir ev yanarken, Bogorodski'de bazı evler ve bir konukevi hasar gördü. Moskova'nın doğusundaki Wildberries lojistik merkezinde de İHA parçaları nedeniyle hafif hasar meydana geldi.

HARKİV BÖLGESİNDE 10 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya ise bu sabah Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesine bağlı Peçenihy yerleşimini füzelerle vurdu. Ukraynalı yetkililere göre saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının postane, kafe, mağazalar ve konutların bulunduğu işlek bir kavşakta gerçekleştiğini açıkladı. Harkiv Bölge Valisi Oleh Syniehubov, 10 ev ile bir kafe, postane, mağaza ve en az yedi aracın hasar gördüğünü bildirdi.

Ukrayna Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre saldırıda iki Banderol tipi seyir füzesinin kullanıldığını bildirdi. Rusya saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.