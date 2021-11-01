Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti

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Geçen haftadan beri Ege ve Akdeniz sahillerinde tatil yapan Microsoft'un kurucu ortaklarından Bill Gates, önceki gün 66'ncı doğum gününü lüks yatında kutladı. Aralarında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da olduğu çok sayıda davetli ile doğum gününü kutlayan Gates'in haftalığı 2 milyon dolar olan yatta parti yapması çevrecileri ayaklandırdı.

ETKİNLİĞE BEZOS DA HELİKOPTERLE KATILDI

Fethiye'de kiraladığı Lana isimli tekne ile yaklaşık 50 misafirini ağırlayan Gates, her bir misafiri için helikopter ayarladı. 27 yıllık eşi Melinda Gates'ten boşandıktan sonra düzenlediği ilk partiye katılan Bezos da helikopterle etkinliğe katıldı. İngiliz Daily Mail gazetesi, yemekte yerel deniz ürünleri, suşi, pizza ve şampanya ikram edildiğini de yazdı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE MESAJLARI HALA AKILLARDA AMA...

Fakat geçmişte sık sık "karbon ayak izinin azaltılması" ve "küresel iklim değişikliğine karşı mücadele edilmesi" gerektiğini söyleyen Gates ve Bezos'un seyahatleri sırasında doğaya tonlarca karbon salınımı bıraktığı ortaya çıktı.

GÜNDE 19 TON KARBONDİOKSİT

Gökova'dan Fethiye'ye helikopterle giden Bezos'un sadece bu yolculuğu için yaklaşık her 3.7 litrelik yakıt için 9 ton karbon salınımı bıraktığı açıklandı. Bezos ve Gates'in kaldıkları teknelerin ise ortalama olarak günde 19 ton karbondioksit saldığı açıklandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü iş insanlarının bu kadar karbon salınımı bırakması ise özellikle çevrecilerin büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı Bezos ve Gates'in geçmişte doğanın korunması yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "Bu açıklamalar ve çağrılar herhalde kendilerini kapsamıyor" ve "İğrenç 66'ncı yaş günü partisinde dediğimi yap yaptığımı yapma örneği yaşanıyor" yorumlarını yaptı.

MUĞLA VE AYDIN SINIRLARI İÇİNDE 3 MİLYON METREKARELİK ARAZİ ARIYOR

Öte yandan Bill Gates'in Muğla ve Aydın sınırları içerisinde yatırım yapmak için yaklaşık 3 milyon metrekarelik arazi aradığı ve Türkiye'den bazı iş insanları ve şirketlerle bu konuda temasa geçtiği bu nedenle yaklaşık bir hafta daha tatilini Bodrum ve Türkiye kıyılarında sürdüreceği iddia edilmişti.