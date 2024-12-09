Yaycı, Suriye Milli Ordusu'nun sahadaki operasyonel mücadelesine ve bu süreçte yaşadığı engellere dikkat çekerek, Heyet Tahrir El- Şam'ın (HTŞ) rolüne vurgu yaptı. Ayrıca, bölgedeki dinamikleri uluslararası bir perspektiften ele alarak, "Büyük Orta Doğu Projesi" gibi küresel stratejilerin Türkiye ve bölge üzerindeki etkilerine dair önemli çıkarımlarda bulundu.
Cihat Yaycı, Suriye Milli Ordusu'nun bazı bölgelerde operasyonel faaliyetlerinin Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) tarafından engellendiğini belirterek bu durumun bölgedeki dengeler üzerinde etkili olduğunu ifade etti.
Yaycı, uluslararası arenada "Büyük Orta Doğu Projesi" adı altında bir düzenleme yapılmaya çalışıldığını öne sürerek, bu tür projelerin Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidardan gitmesi halinde bölge için ne tür bir kazanım sağlanacağına dair tartışmaların yapılması gerektiğini söyleyen Yaycı, bu konuda daha derin analizler yapılmasının önemine vurgu yaptı.
Yaycı, Türkiye'nin bölge politikalarında üç temel önceliğe odaklanması gerektiğini belirtti: sınır güvenliği, Türkmenlerin haklarının korunması ve Türkiye'nin stratejik çıkarlarının gözetilmesi.
Suriye'de bir bölünme senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, Türkmenlerin haklarının korunarak bir Türkmen devletinin kurulması gerektiğini ifade eden Yaycı, bu konunun Türkiye için stratejik bir mesele olduğunu söyledi.
Suriye Milli Ordusu'nun sahadaki başarılarının Türkiye için oldukça değerli olduğunu belirten Yaycı, bu başarıların bölgedeki dengeyi sağlama açısından önemli olduğunu ifade etti.
Yaycı, Türkiye'den Suriye'ye dönen sığınmacıların tekrar Türkiye'ye geri dönmemesi gerektiğini belirterek, bunun hem güvenlik hem de sosyal politikalar açısından doğru bir yaklaşım olacağını savundu.
Son Dakika › Dünya › Cihat Yaycı'dan stratejik uyarı: Türkiye'nin Suriye'de 3 önceliği var! - Son Dakika
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