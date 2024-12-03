NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Brüksel'de Başladı - Son Dakika
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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Brüksel'de Başladı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Brüksel\'de Başladı

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya destek ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere Brüksel'de toplandı. Toplantıda Hakan Fidan, Suriye'deki terör unsurları ve Gazze'deki insani durumu ele alacak.

03.12.2024 17:28  Güncelleme: 17:29
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NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya desteği ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek için Brüksel'de toplandı.

İki gün sürecek toplantının ilk gününde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla yapılacak ilk oturumunda Orta Doğu'daki kriz ve NATO ile Ürdün arasındaki iş birliği konuları ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı üç oturum olarak yapılacak. Bakan Fidan'ın toplantıda Suriye'deki terör unsurlarının yol açtığı istikrarsızlığı vurgulaması ve Türkiye'nin, Suriye'de yaşanan gelişmelere ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasıyla terörle mücadele perspektifinden baktığını ifade etmesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekeceği belirtiliyor.

Toplantı, Genel Sekreterlik görevini 1 Ekim'de devralan Mark Rutte'nin katılımıyla düzenlenen ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Brüksel'de Başladı - Son Dakika

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