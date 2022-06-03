NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz

03.06.2022 23:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından görüşmenin detaylarını paylaştı. Genel Sekreter, görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma konusunu değerlendirdiklerini ve diyaloğu sürdüreceklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ"

Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA MESELESİ ELE ALINDI"

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları meselesini ele aldıklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen NATO Genel Sekreteri'nden ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz

ERDOĞAN: HAZIR OLDUKLARINI İSPATLAMALARI GEREK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ise görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti. Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

YORUMLAR
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