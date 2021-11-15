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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu

15.11.2021 22:06

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, katıldığı bir söyleşide Türkiye hakkında küstah açıklamalar yaptı. "Türkiye hala demokratik mi? sorusuna cevap veren Stoltenberg, "Türkiye, NATO'nun en sorunlu çocuğu haline geldi" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, HBO'da yayınlanan Axios programına söyleşide bulunarak gazeteci Jonathan Swan'ın sorularını yanıtladı. "NATO için demokrasi ne anlamına geliyor?" sorusuna "Hukukun üstünlüğü, özgürlük; özgür seçimler" diyerek yanıt veren Stoltenberg, Türkiye hakkında da yorumlarda bulundu.

"TÜRKİYE, NATO'NUN SORUNLU ÇOCUĞU HALİNE GELDİ"

Gazeteci Swan'ın "Türkiye hâlâ demokratik mi? sorusuna Stoltenberg şu yanıtı verdi:

Türkiye, NATO'nun en sorunlu çocuğu haline geldi. NATO müttefiklerinin sert itirazlarına rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruslardan büyük bir hava savunma sistemi satın almakta ısrar etti. NATO'nun 'demokratik değerlere' bağlılığıyla alay eden Erdoğan; yargıya müdahale ediyor, siyasi düşmanlarını hapse atıyor ve seçimleri tekrarlıyor. 2016 ve 2017'de Gazetecileri Koruma Komitesi, sıralamasında Türkiye'yi dünyanın 1 numaralı gazeteci hapishanesi olarak koydu."

"NATO ÜLKELERİ ENDİŞELİ"

NATO üyesi bazı ülkelerin duruma tepkili olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Seçim yapıyorlar. Yakın zamanda muhalefet İstanbul'da seçim kazanmayı başardı. Çeşitli müttefikler Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdi. Müttefiklerimizin bu mesele hakkında güçlü şekilde farklı görüşleri var. Burada ( Brüksel'deki NATO karargahı) konuşuyoruz. Meseleyi ele alırken politik, diplomatik baskı yöntemlerini kullanıyorlar."

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu

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Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu - Son Dakika
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