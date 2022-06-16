NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin gösterdiği çaba hakkında konuştu - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin gösterdiği çaba hakkında konuştu

16.06.2022 17:51

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaşmasındaki çabası hakkında konuştu. Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." ifadesine yer verdi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

"ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ"

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Madrid Zirvesi'nin güvenlik için büyük önem arz ettiğini belirten Stoltenberg, "Daha tehlikeli bir dünyada caydırıcılığımızı ve savunmamızı nasıl daha fazla güçlendireceğimize dair önemli kararlar alacağız" dedi.

"40 BİNDEN FAZLA ASKERİMİZ VAR"

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasında Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik büyük tehditlerle karşı karşıya olunduğunu belirten Stoltenberg, "Savunmamızı nasıl daha fazla güçlendirebileceğimizi görüşeceğiz. Çoğunluğu ittifakın doğu kesiminde olmak üzere doğrudan NATO komutası altında 40 binden fazla askerimiz var ve çok daha fazlası da hava ve denizden desteklenmekte. Baltık'tan Karadeniz'e kadar çok uluslu savaş gruplarının sayısını 2 katına çıkardık. Fakat, şu an ve gelecekte insanlarımızı güvende tutmak için daha fazlasını yapmalıyız. Bugün, ittifakımızı güçlü tutmak için önemli kararlar alacağımız Madrid Zirvesi'ne zemin hazırlayacağız" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Stoltenberg, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna tahılının Ukrayna'dan çıkarılmasını görüştüklerini belirterek "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." dedi.

YORUMLAR
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Stoltenberg: Zirvede, NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız Stoltenberg: Zirvede, NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız NATO'dan Türkiye'nin Ukrayna tahılının ihracı için çabalarına övgü NATO'dan Türkiye'nin Ukrayna tahılının ihracı için çabalarına övgü
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin gösterdiği çaba hakkında konuştu - Son Dakika

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