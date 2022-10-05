İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı - Son Dakika
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İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı

05.10.2022 17:21

NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'ten yeni bir skandal daha geldi. Sokaklarda teröristlerin cirit atmasından sonra, devlet televizyonuna çıkardıkları PKK sempatizanı Kadir Meral, yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti. Yaşanan hadsiz olaydan sonra Dışişleri'ne çağrılan İsveç Büyükelçisi'ne hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

NATO'ya girmek için Türkiye'nin tüm taleplerini kabul eden İsveç'te devlet televizyonu SVT skandal bir yayına imza attı. Kanalın bir programına katılan PKK sempatizanı Kadir Meral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırdı.

"KENDİNİ YENİ DÖNEMİN SULTANI SANIYORSUN"

Meral, "Erdoğan, sen kendini yeni dönemin sultanı sanıyorsun, İsveç'ten rejim muhalifleri ve aktivistleri istiyorsun. Bunları sana ters geldiği için istiyorsun" dedi. Bunun yanı sıra konuşmanın sonunda da "Yaşasın demokrasi" sloganları atıldı.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Türkiye, SVT'nin skandal yayını sonrası harekete geçti. İsveç'in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

HADSİZ İÇERİKLERİN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU VURGULANDI

İsveç Büyükelçisi Herrström'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik (devlet televizyonundaki) hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

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Son Dakika Dünya İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı - Son Dakika


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