NATO Zirvesinde Savunma Anlaşmaları Duyurulacak - Son Dakika
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NATO Zirvesinde Savunma Anlaşmaları Duyurulacak

NATO Zirvesinde Savunma Anlaşmaları Duyurulacak
26.06.2026 12:28
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Rutte, Türkiye'deki zirvede on milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları açıklanacağını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte müttefiklerin gelecek ay Türkiye'de düzenlenecek zirvede on milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları duyuracağını söyledi.

Genel Sekreter, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak zirve öncesinde gerçekleştirdiği Washington ziyaretinin son gününde, Atlantic Council adlı düşünce kuruluşunda konuştu.

Rutte Ankara'daki zirvede yıllar süren yetersiz yatırımın ardından müttefiklerin, geçen yıl üzerinde mutabık kalınan ve 2035 yılına kadar GSYİH'nin %5'i seviyesinde savunma harcaması yapılmasını öngören hedefe ulaşma yolunda ilerlediklerinin vurgulanacağını söyledi.

Rutte "Müttefiklerin hala Atlantik'in her iki yakasında da savunma sanayii üretimini artırmaları, Avrupa'daki "parçalı ulusal savunma sanayileri" sorununu aşmaları, Washington'daki bürokrasiyi azaltmaları ve inovasyonu güçlendirmeleri gerekiyor" dedi.

Bu hedeflere ulaşma ihtimalinin "oldukça yüksek" olduğunu belirten Rutte, zirvede on milyarlarca dolarlık yeni savunma anlaşmalarının duyurulacağını ifade etti.

Rutte, "Ortaya çıkan sonuç sadece güvenliğin artması değil. Aynı zamanda ekonomilerimizi büyütecek ve yüz binlerce istihdamı destekleyecek bir savunma sanayii devriminin henüz başındayız" dedi.

Rutte ayrıca müttefiklerin savunma harcaması hedeflerine olan bağlılıklarını vurgulayıp Ukrayna'ya verdikleri desteği yineleyeceklerini ifade etti.

'Vladimir, kendimizi savunacağız'

Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de katılacak.

Toplantıda NATO'nun, Ukrayna'nın Rus işgal güçlerine karşı dört yılı aşkın süredir verdiği mücadeleye olan desteği bir kez daha teyit edilecek.

"Güvenliğimiz birbirine bağlı" diyen Rutte, "Ukrayna, Rusya'nın saldırganlığı karşısında yılmayacağımızı gösterdi" ifadesini kullandı.

Rutte, zirvenin Rusya lideri Vladimir Putin'e, 32 üyeli ittifakın "yapılacak herhangi bir aptalca hamleye" yanıt vermeye hazır olduğu yönünde güçlü bir mesaj göndereceğini ifade etti.

Rutte doğrudan Putin'e hitaben yaptığı konuşmada , Putin'in "taahhütlerden değil, taahhütlerin hayata geçirilmesinden korktuğunu" belirtti ve ekledi:

"İşte tam olarak bunu yapıyoruz Vladimir, kendimizi savunacağız."

Kaynak: BBC

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO Zirvesinde Savunma Anlaşmaları Duyurulacak - Son Dakika

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