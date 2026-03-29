NATO\'dan Türkiye\'de düzenlenecek zirveye dair \'100 gün kaldı\' paylaşımı

29.03.2026 15:02  Güncelleme: 15:03
NATO, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek zirveye 100 gün kaldığını duyurdu. Türkiye, bu zirve ile 2004 İstanbul Zirvesi'nden sonra ikinci kez ev sahipliği yapacak.

NATO'nun resmi sanal medya hesabından, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek zirveye ilişkin paylaşım yapıldı.

NATO, Türkiye'de düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi'ne 100 gün kaldığını belirten bir mesaj paylaştı. NATO'nun sanal medya hesabından Anıtkabir'in fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Ankara'da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi'ne 100 gün kaldı. Türkiye, 2004 yılında İstanbul'da gerçekleşen zirvenin ardından ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. NATO Zirveleri, İttifak'ın karşı karşıya olduğu önemli konularda kararlar almak üzere müttefik liderleri bir araya getiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Savunma, Dünya, Son Dakika

