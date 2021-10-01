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Nazilerin Stutthof kampında sekreter olarak çalışmış olan 96 yaşındaki sanık mahkemeden kaçtı - Son Dakika
BBC

Nazilerin Stutthof kampında sekreter olarak çalışmış olan 96 yaşındaki sanık mahkemeden kaçtı

01.10.2021 13:57
Nazilerin Stutthof kampında sekreter olarak çalışmış olan 96 yaşındaki sanık mahkemeden kaçtı, System.String[]

Irmgard Furchner isimli eski Nazi kampı sekreteri, bugün Almanya'da 11 binden fazla kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanacağı dava öncesi ortadan kayboldu.

Eski bir Nazi kampı sekreteri, Almanya'nın Hamburg kentindeki mahkemesi öncesi ortadan kayboldu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan 96 yaşındaki kadın, aynı gün farklı bir bölgede sokakta yürürken yakalandı.

96 yaşındaki sanık Irmgard Furchner, Stutthof Nazi kampında 11 binden fazla kişinin öldürülmesindeki rolüyle ilgili olarak yargılanıyor.

Hamburg'un kuzeyindeki Quickborn kasabasında kaldığı yaşlı bakım evinden mahkemeye gideceğini söyleyerek sabah saat 6 ile 7 arasında çıkan; bir taksiye binip metro istasyonuna giden ancak sonra ortadan kaybolan Furchner, Hamburg'da bir sokakta bulundu.

Perşembe günü yakalandıktan sonra Furchner, 19 Ekim'e ertelenen mahkemesine kadar geçici gözaltında tutuluyor.

Furchner'in çıkarılacağı özel mahkeme, Hamburg'dan araçla yaklaşık bir saat uzaklıktaki Itzehoe'da bulunuyor.

Mahkeme sözcüsü Frederike Milhoffer, sanığın özel duruşmaya kadar Itzehoe'daki bir lojistik şirketinde bulunan bir salonda gözaltında tutulacağını; çünkü mahkeme salonunun, davaya büyük ilgi gösteren basına yetecek kadar büyük olmadığını söyledi.

Hakim Dominik Gross, sanık ortadan kaybolduğunda duruşmayı 19 Ekim'e erteledi. 19 Ekim günü, sanığın ileri yaşından dolayı duruşmanın iki saatten daha uzun sürmesi beklenmiyor. Bir doktor da yeni duruşma gününe kadar sanığı kontrol ederek gözaltında tutulmasının uygun olup olmadığını gözlemleyecek.

Nazi kamplarında hayatını kaybedenlerin yakınları ve kamptan sağ çıkmayı başaran bir grup kişi, sanığın kaçmayı başarmasına büyük tepki gösterdi. Uluslararası Auschwitz Komitesi, "Bu durum hukukun üstünlüğüne ve mağdurlara yönelik büyük bir hakarettir" yorumunda bulundu.

Twitter'daki bir başka yorumda da, Furchner'in kaçacak kadar sağlıklı olmasının, cezaevine girecek kadar da sağlıklı olması anlamına geldiği savunuldu.

Dava ilk niteliğinde

Irmgard Furchner, Stutthof'ta sivil bir çalışan olduğu için Nazi kamplarıyla ilgili böyle dava ilk kez görülüyor.

Yine uzun zamandır ilk kez, Nazi dönemine dair yargılamalarda bir kadın hakim karşısına çıkacak.

Furchner, Polonya'nın Gdansk şehri yakınlarında bulunan Stutthof Kampı'nın komutanı Paul-Werner Hoppe'un ofisinde daktilo başında çalışıyordu. Gdansk, İkinci Dünya Savaşı'nın başında Nazi ALmanyası tarafından işgal edilmiş ve "Danzig" olarak adlandırılmıştı.

1945'te savaş bitmeden önceki son iki yılda Furchner'in, kampta ne olup bittiğine dair çok detaylı bilgiye sahip olduğu belirtiliyor.

Dava çocuk mahkemesinde görülecek

Hoppe'un yargılandığı 1954'teki mahkemede tanık olarak dinlenen Furchner, Hopee'un kendisine tüm mesajları ve notları yazdırarak göndermesini emrettiğini anlatmış; ancak Stutthof'taki katliamla ilgili hiçbir şey bilmediğini iddia etmişti.

Stutthof toplama kampında toplam 100 binden fazla kişinin kaldığı, korkunç şartlarda yaşayan bu kişilerden 65 binden fazlasının öldürüldüğü biliniyor.

Stutthof'taki gaz odalarında gazla, silahla vurularak, zehirli iğneyle ya da açlık sebebiyle binlerce kişinin öldürüldüğü sonradan ortaya çıkmıştı.

Savaşın sonlarına doğru bölgeyi kaybedeceğini anlayan Naziler, bu kampta kalanları farklı bir kampa transfer edeceğini söyleyerek "ölüm yürüyüşü" adı verilen yolculuğa çıkardı. Yıllardır çok kötü koşullarda yaşamış olan sağlık durumları iyice zayıflayan binlerce kişi de, bu "ölüm yürüyüşü" sırasında hayatını kaybetti.

Stutthof'ta ölenlerin çoğu Yahudiler olmakla birlikte aralarında Nazi iktidarına muhalefet eden ve Yahudi olmayan Polonyalılar ile rehin alınan Sovyet askerleri de vardı.

Perşembe günü görülmesi planlanan dava, son Nazi davalarından biri. Bunun sebebi de bazı sanıkların hâlâ hayatta olması.

Dava çocuk mahkemesinde görülecek çünkü Furchner, kampta çalıştığı sırada 18 yaşındaydı.

Nazilerin Stutthof kampında sekreter olarak çalışmış olan 96 yaşındaki sanık mahkemeden kaçtı
Nazilerin Stutthof kampında sekreter olarak çalışmış olan 96 yaşındaki sanık mahkemeden kaçtı

Almanya, Mahkeme, Ekim, Nazi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nazilerin Stutthof kampında sekreter olarak çalışmış olan 96 yaşındaki sanık mahkemeden kaçtı - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Nazilerin Stutthof kampında sekreter olarak çalışmış olan 96 yaşındaki sanık mahkemeden kaçtı - Son Dakika
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