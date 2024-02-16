Norveç'te Neo-Nazi Anders Breivik, tecritte tutulmasına karşı açtığı davayı kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Norveç'te Neo-Nazi Anders Breivik, tecritte tutulmasına karşı açtığı davayı kaybetti

Norveç\'te Neo-Nazi Anders Breivik, tecritte tutulmasına karşı açtığı davayı kaybetti

Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren Neo-Nazi Anders Breivik, cezaevinde tecritte tutulmasına karşı devlete açtığı davayı kaybetti. Mahkeme, Breivik'in cezaevi koşullarının insan hakları ihlali olmadığına karar verdi. Breivik'in avukatı, müvekkilinin karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve itiraz edeceklerini söyledi.

16.02.2024 06:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren Neo-Nazi Anders Breivik, cezaevinde tecritte tutulmasına karşı devlete açtığı davayı kaybetti.

Breivik, koşullarının "insanlık dışı" olduğunu iddia etmiş ve Norveçli yetkililere dava açmıştı.

13 senedir tecritte olan katil, intihara meyilli olduğunu da savunmuştu.

Ancak mahkeme, Breivik'in cezaevi koşullarının "insan hakları ihlali olmadığına" karar verdi.

Breivik'in avukatı, müvekkilinin karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve itiraz edeceklerini söyledi.

22 Temmuz 2011’de Oslo'daki resmi binaların yakınında bir otomobile yerleştirdiği bombayı patlatarak 8 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik daha sonra Ütöya adasındaki İşçi Partisi gençlik kampında 69 kişiyi katletmişti.

Breivik genç çocukları silahla öldürdüğü anları mahkeme sürecinde soğuk kanlılıkla anlatmış, “Silahımı yeniden doldururken insanlar öldürme diye yalvarıyorlardı. Başlarından vurmayı sürdürdüm." ifadesini vermişti.

45 yaşındaki katliam mahkumuna, Norveç'te bir mahkemenin verebileceği maksimum ceza olan 21 yıl hapis cezası verilmişti.

Breivik’in cezası tehdit olarak görüldüğü sürece uzatılabiliyor.

Avukatları Breivik’in "tamamen kilitli bir dünyada" yaşadığını ve "artık hayata devam etmek istemediğini" savundu.

Avukatlar mahkemeden, Breivik’in dış dünyayla yazışmalarına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasını da talep etmişlerdi.

Ancak Oslo Bölge Mahkemesi yargıçları, Breivik'in iletişimine getirilen kısıtlamaların da yerinde olduğuna hükmetti. Hakimler Breivik'in toplum için bir tehlike olmaya devam ettiğini kaydetti.

Breivik'in cezaevinde "nispeten geniş bir özgürlük alanına” sahip olduğu ve günlük olarak birçok hizmete erişebildiği de vurgulandı.

Kararda Breivik’in siyasi faaliyetlerini yürüttüğü tespiti de yer aldı.

Breivik, Ocak ayında çıktığı mahkemede verdiği ifadede, saldırıdan dolayı üzgün olduğunu savunmuş ve intihara meyilli olduğunu iddia ederek ağlamıştı.

Reuters haber ajansına konuşan Breivik'in avukatı Oeystein Storrvi, “12 yıldır tecritte tutuluyor. Koşullarının hafifletilmesi sağlığı açısından hayati önem taşıyor" dedi.

Bu iddiaya karşın mahkemenin görüş aldığı bir psikolog Breivik’in depresyonda olduğuna inanmadığını intihar riskinin "düşük" olduğunu söyledi.

Breivik'in, Ringerike Cezaevi'nde tutulduğu iki katlı özel bir bölüm, Norveç televizyonu tarafından görüntülenmişti.

Burada spor yapabileceği bir oda, özel banyo ve kendi mutfağı bulunuyor.

Buna ek olarak her iki haftada bir iki mahkumla birer saat görüşme imkanı var.

Norveç Adalet Bakanlığı avukatları Breivik'in yemek yapmaktan, oyun oynamaya, yürüyüşten, basketbola birçok farklı aktiviteye erişiminin olduğunu belirtiyor.

Neo-Nazi Breivik’in adada öldürdüğü kişilerin çoğu Norveç İşçi Partisi'nin gençlik kanadı AUF'de görev alan gençlerdi.

Bu katliam, Norveç’te savaş zamanı dışında yaşanan en büyük şiddet olarak kayıtlara geçti.

Breivik daha önce de cezasının şartlarına itiraz etmişti.

2022'de şartlı tahliye başvurusunda bulundu ancak mahkeme bu talebi yerinde bulmadı.

Kaynak: BBC

Norveç, İnsan Hakları, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Norveç'te Neo-Nazi Anders Breivik, tecritte tutulmasına karşı açtığı davayı kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti
    01:20 Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti

    Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti. Bu kararla Yunanistan, eşcinsellere evlenme izni veren ilk Ortodoks Hıristiyan ülke oldu.

  • Sparta Prag'ın hocasından Galatasaray itirafı: Hala favoriler
    00:42 Sparta Prag'ın hocasından Galatasaray itirafı: Hala favoriler

    Temsilcmiz Galatasaray'a 3-2 yenilen Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'dan övgüyle bahsetti. 46 yaşındaki teknik adam, ''Kura çekildiğinde Galatasaray favoriydi. Hala favoriliği devam ediyor'' ifadelerine yer verdi.

  • 10 ülkeye yeni büyükelçi atandı
    00:32 10 ülkeye yeni büyükelçi atandı

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre bazı ülkelere yeni büyükelçi atandı. Karara göre Tunus Büyükelçiliği'ne Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler ve Portekiz Büyükelçiliği'ne ise Haldun Koç atandı. Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) nezdince Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilciliği'ne atandı.

  • Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a tarihi ceza
    00:20 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a tarihi ceza

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5 ay 12 gün hak mahrumiyeti ve toplam 1 milyon 78 bin lira para cezası verdi.

  • TBMM'de ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün
    00:11 TBMM'de ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün

    TBMM Genel Kurulu'na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasındaki diyalog damga vurdu. Önder, Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili konuşan Sarıgül'ü, konuşmasının bir bölümünde dili sürçtüğü için uyardı. Konuşmasının bitiminde kürsüde evrakını unutan Sarıgül'ü bir kez daha uyaran Önder, ''Evraklarını burada unuttunuz Sayın Sarıgül. Sayın Sarıgül üzgün.'' dedi.

  • Okan Buruk maç sonu Muslera'yı öve öve bitiremedi
    00:03 Okan Buruk maç sonu Muslera'yı öve öve bitiremedi

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçı sonrası sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera'dan övgüyle bahsetti. Buruk, Muslera'nın takım için çok önemli olduğunu ve onunla yola devam etmek istediklerini söyledi.

  • RTÜK, Aşk Adası yarışması için inceleme başlattı
    15 Şub RTÜK, Aşk Adası yarışması için inceleme başlattı

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Aşk Adası' isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

  • CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
    15 Şub CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

    CHP'den istifa eden Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili zehir zemberek ifadeler kullandı. ''İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?'' sorusuna Tekin, ''Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım.'' ifadelerini kullandı.

BBC

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 06:47:16. #1.12#
SON DAKİKA: Norveç'te Neo-Nazi Anders Breivik, tecritte tutulmasına karşı açtığı davayı kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement