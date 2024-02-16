Norveç\'te Neo-Nazi Anders Breivik, tecritte tutulmasına karşı açtığı davayı kaybetti

Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren Neo-Nazi Anders Breivik, cezaevinde tecritte tutulmasına karşı devlete açtığı davayı kaybetti.
Breivik, koşullarının "insanlık dışı" olduğunu iddia etmiş ve Norveçli yetkililere dava açmıştı.
13 senedir tecritte olan katil, intihara meyilli olduğunu da savunmuştu.
Ancak mahkeme, Breivik'in cezaevi koşullarının "insan hakları ihlali olmadığına" karar verdi.
Breivik'in avukatı, müvekkilinin karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve itiraz edeceklerini söyledi.
22 Temmuz 2011’de Oslo'daki resmi binaların yakınında bir otomobile yerleştirdiği bombayı patlatarak 8 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik daha sonra Ütöya adasındaki İşçi Partisi gençlik kampında 69 kişiyi katletmişti.
Breivik genç çocukları silahla öldürdüğü anları mahkeme sürecinde soğuk kanlılıkla anlatmış, “Silahımı yeniden doldururken insanlar öldürme diye yalvarıyorlardı. Başlarından vurmayı sürdürdüm." ifadesini vermişti.
45 yaşındaki katliam mahkumuna, Norveç'te bir mahkemenin verebileceği maksimum ceza olan 21 yıl hapis cezası verilmişti.
Breivik’in cezası tehdit olarak görüldüğü sürece uzatılabiliyor.
Avukatları Breivik’in "tamamen kilitli bir dünyada" yaşadığını ve "artık hayata devam etmek istemediğini" savundu.
Avukatlar mahkemeden, Breivik’in dış dünyayla yazışmalarına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasını da talep etmişlerdi.
Ancak Oslo Bölge Mahkemesi yargıçları, Breivik'in iletişimine getirilen kısıtlamaların da yerinde olduğuna hükmetti. Hakimler Breivik'in toplum için bir tehlike olmaya devam ettiğini kaydetti.
Breivik'in cezaevinde "nispeten geniş bir özgürlük alanına” sahip olduğu ve günlük olarak birçok hizmete erişebildiği de vurgulandı.
Kararda Breivik’in siyasi faaliyetlerini yürüttüğü tespiti de yer aldı.
Breivik, Ocak ayında çıktığı mahkemede verdiği ifadede, saldırıdan dolayı üzgün olduğunu savunmuş ve intihara meyilli olduğunu iddia ederek ağlamıştı.
Reuters haber ajansına konuşan Breivik'in avukatı Oeystein Storrvi, “12 yıldır tecritte tutuluyor. Koşullarının hafifletilmesi sağlığı açısından hayati önem taşıyor" dedi.
Bu iddiaya karşın mahkemenin görüş aldığı bir psikolog Breivik’in depresyonda olduğuna inanmadığını intihar riskinin "düşük" olduğunu söyledi.
Breivik'in, Ringerike Cezaevi'nde tutulduğu iki katlı özel bir bölüm, Norveç televizyonu tarafından görüntülenmişti.
Burada spor yapabileceği bir oda, özel banyo ve kendi mutfağı bulunuyor.
Buna ek olarak her iki haftada bir iki mahkumla birer saat görüşme imkanı var.
Norveç Adalet Bakanlığı avukatları Breivik'in yemek yapmaktan, oyun oynamaya, yürüyüşten, basketbola birçok farklı aktiviteye erişiminin olduğunu belirtiyor.
Neo-Nazi Breivik’in adada öldürdüğü kişilerin çoğu Norveç İşçi Partisi'nin gençlik kanadı AUF'de görev alan gençlerdi.
Bu katliam, Norveç’te savaş zamanı dışında yaşanan en büyük şiddet olarak kayıtlara geçti.
Breivik daha önce de cezasının şartlarına itiraz etmişti.
2022'de şartlı tahliye başvurusunda bulundu ancak mahkeme bu talebi yerinde bulmadı.
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