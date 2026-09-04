Nepal'de sel felaketinde can kaybı 4 bin 798 kayıpla 1290'a yükseldi - Son Dakika
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Nepal'de sel felaketinde can kaybı 4 bin 798 kayıpla 1290'a yükseldi

Nepal\'de sel felaketinde can kaybı 4 bin 798 kayıpla 1290\'a yükseldi
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Nepal'de geçen hafta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1290'a yükseldi. Polis, arama çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp 4 bin 798 kişiden 601'inin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

NEPAL'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1290'a yükseldiği bildirildi.

Nepal Polisi tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Selde yaşamını yitirenlerin sayısının 1290'a ulaştığının belirtildiği açıklamada, arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ise halen kayıp olan 4 bin 798 kişiden 601'inin yabancı uyruklu olduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA

Polis, Nepal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nepal'de sel felaketinde can kaybı 4 bin 798 kayıpla 1290'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'de sel felaketinde can kaybı 4 bin 798 kayıpla 1290'a yükseldi - Son Dakika
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