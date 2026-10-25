Netanyahu, 27 Ekim seçimlerinde 7 Ekim saldırılarının gölgesinde yarışıyor

İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinde yedinci dönem için görevine devam etmeyi umuyor.77 yaşındaki Netanyahu, on yıllardır kendisini "Bay Güvenlik" olarak tanıtıyor. Ancak birçok İsraillinin ülkenin tarihindeki en büyük güvenlik zaafı olarak gördüğü 7 Ekim 2023'teki Hamas öncülüğündeki saldırıların ardından ikinci dönemi için aday oluyor. O tarihten beri, Hamas'a ve müttefikleri Hizbullah ile İran'a karşı savaş açmaya odaklandı. Yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili devam eden bir ceza davasıyla da karşı karşıya olan Netanyahu suçlamaları reddediyor.Anketler, Netanyahu'nun sağcı bloğu ile onu devirmek için ortak hareket eden muhalefet partileri bloğu arasında başa baş bir yarış olduğunu gösteriyor. Eski Başbakan Naftali Bennett ve eski ordu komutanı Gadi Eisenkot da bunlar arasında yer alıyor.7 Ekim'in mirasının birçok seçmenin kararında kilit bir rol oynaması bekleniyor.Siyasi mücadelelerde hayatta kalmayı başardı

İktidardaki konumunu tehdit eden tartışmalara ve siyasi krizlere rağmen, Netanyahu siyaseten hayatta kalmayı başaran biri olarak ün kazandı.Kasım 2022'de altıncı kez başbakan seçilen Netanyahu, İsrail tarihinin en sağcı koalisyonuna liderlik ediyor.Başbakan olarak geçirdiği 12 yılın ardından nispeten kısa bir muhalefet döneminden sonra iktidara geri dönmesi, destekçileri arasında "Kral Bibi"nin siyasi olarak yenilmez olduğu inancını pekiştirdi.Hala birçok sağcı ve dindar seçmen arasında popülerliğini koruyor; bu seçmenler onu güvenlik konusunda güçlü bir lider olarak görüyor ve hükümeti, tam zamanlı dini eğitim alan Ultra Ortodoks Yahudiler için askerlik hizmetinden muafiyetin uzatılması için çaba sarf ediyor.Ancak 7 Ekim saldırılarının gölgesi seçimlerin üzerine çöktükçe yenilmezlik görüntüsü de sarsılıyor.Netanyahu, kendi yönetiminde, 7 Ekim 2023'te İsrail'in tarihinin en yıkıcı saldırısını yaşadığı ve Hamas liderliğinde binlerce silahlı kişinin Gazze'den sınıra baskın düzenleyerek yaklaşık 1200 kişiyi öldürdüğü ve 251 kişiyi de rehin aldığı olayda yaşananları önleyemediği için kısmen sorumlu olduğunu kabul etti.Ancak saldırılara yol açan başarısızlıklar için üst düzey güvenlik yetkilileri de dahil olmak üzere birçok kişinin sorumluluk taşıdığını söylüyor. Onları, İsrail ordusunun büyük bir kısmının konuşlandırılması emrini verip durumu tırmandıracağından korktukları için, saldırılardan saatler önce kendisini kasten uyandırmamakla suçladı.Gazze'deki Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığının verilerine göre, İsrail'in Gazze saldırılarında en az 74 bin kişi öldü; bu rakamlar BM tarafından güvenilir kabul ediliyor. İsrail'in Gazze'deki eylemleri uluslararası toplumdan geniş çaplı kınama aldı.Saldırıdan bu yana geçen yıllarda, Netanyahu'ya hem kendi güvenlik şefi hem de bölgesel komşuları tarafından uyarılar yapıldığına dair birçok haber çıktı; Netanyahu ise bunları reddediyor.Geçtiğimiz ay, İsrail'in Haaretz gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri liderinin saldırıdan 10 gün önce Netanyahu'yu arayarak Hamas'ın büyük bir operasyon planı yaptığı konusunda uyardığını iddia eden yeni bir kitaptan alıntılar yayınladı.Netanyahu'nun ofisi haberi "tamamen yalan" olarak nitelendirerek reddetti ve gazeteye dava açacağını söyledi.Kasım 2024'te Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ve Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan dördüncü dünya lideri oldu. Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emriyle birlikte bu, İsrail'in siyasi yelpazesinde öfkeli bir tepkiye yol açtı.Suçlamalar arasında, İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından Gazze'de gerçekleştirdiği askeri eylemlerle ilgili "açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma ve cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler gibi insanlığa karşı suçlar" da yer alıyor. Netanyahu ve Gallnt iddiaları reddediyor.Kardeş mirası

Binyamin Netanyahu 1949'da Tel Aviv'de doğdu. 1963'te, önde gelen bir tarihçi ve Siyonist aktivist olan babası Benzion'a akademik bir görev teklif edilince ailesi ABD'ye taşındı.18 yaşında İsrail'e döndü ve orduda beş yıl boyunca seçkin bir komando birliği olan Sayeret Matkal'da yüzbaşı olarak görev yaptı. 1972'de Filistinli militanlar tarafından kaçırılan ve İsrail'e inen bir Belçika uçağına yapılan baskında yaralandı ve 1973'teki Arap-İsrail savaşında (Yom Kippur Savaşı) savaştı.1976'da Netanyahu'nun kardeşi Jonathan, Uganda'nın Entebbe kentinde kaçırılan bir uçaktaki rehineleri kurtarma operasyonuna liderlik ederken öldürüldü. Ölümü Netanyahu ailesini derinden etkiledi ve adı İsrail'de efsaneleşti.Netanyahu, kardeşinin anısına bir terörle mücadele enstitüsü kurdu ve 1982'de İsrail'in Washington'daki misyonunun başkan yardımcısı oldu.Bir gecede Netanyahu'nun kamusal hayatı başladı. Kendine özgü Amerikan aksanıyla akıcı bir İngilizce konuşan Netanyahu, ABD televizyonlarında tanınan bir yüz ve İsrail'in etkili bir savunucusu haline geldi.1984 yılında İsrail'in New York'taki BM Daimi Temsilcisi olarak atandı.İktidara yükseliş

Netanyahu, 1988'de İsrail'e döndüğünde siyasete atıldı, Likud Partisi'nden Knesset'te (parlamento) bir sandalye kazandı ve dışişleri bakan yardımcısı oldu.Daha sonra parti başkanı oldu ve 1996'da Yitzhak Rabin'in suikastının ardından yapılan erken seçimden sonra İsrail'in başbakanı oldu.Netanyahu aynı zamanda İsrail'in en genç lideriydi ve devletin 1948'de kurulmasından sonra doğan ilk liderdi.Netanyahu, İsrail ile Filistinliler arasında 1993'te imzalanan Oslo barış anlaşmalarını şiddetle eleştirmesine rağmen, 1997'de Hebron'un %80'ini Filistin Yönetimi'ne devreden ve işgal altındaki Batı Şeria'dan daha fazla asker çekilmesini kabul eden bir anlaşma imzaladı. Bu durum sağ kanattan büyük tepki çekti (ancak plan, İsrail'in asker çekme işlemlerinin çoğu gerçekleşmeden önce çöktü).1999'da seçimleri 17 ay erken ilan etmesinin ardından, eski komutanı olan İşçi Partisi lideri Ehud Barak'a yenilerek görevini kaybetti.Siyasi canlanmaNetanyahu Likud liderliğinden istifa etti ve yerine geçti.Şaron 2001'de başbakan seçildikten sonra Netanyahu önce dışişleri bakanı, ardından da maliye bakanı olarak hükümete geri döndü.2005'te, İsrail'in işgal altındaki Gazze Şeridi'nden çekilmesini protesto ederek istifa etti.2005 yılında, Şaron'un -komaya girmesine neden olan büyük bir felç geçirmeden hemen önce- Likud'dan ayrılıp yeni bir merkezci parti olan Kadima'yı kurmasıyla şansı yeniden açıldı.Netanyahu, Likud liderliğini yeniden kazandı ve Mart 2009'da ikinci kez başbakan seçildi.Batı Şeria'da yerleşim inşaatına (çeşitli istisnalarla birlikte) benzeri görülmemiş 10 aylık bir dondurma kararı aldı ve bu da Filistinlilerle barış görüşmelerine olanak sağladı ancak müzakereler 2010'un sonlarında çöktü.2009'da İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasını şartlı olarak kabul ettiğini kamuoyuna açıklamış olsa da, daha sonra tutumunu sertleştirdi. 2019'da bir İsrail radyosuna verdiği demeçte, "İnsanların bahsettiği gibi bir Filistin devleti kurulmayacak. Bu olmayacak" dedi.Bu yılın başlarında, herkesin kendisini "on yıllarca varlığımızı tehlikeye atacak bir Filistin devletinin kurulmasını engelleyen adam" olarak tanıdığını söylemişti. İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria da dahil olmak üzere Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm topraklarda "ne olursa olsun" tam güvenlik kontrolünü sürdüreceğini eklemişti.Görevde bulunduğu yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşimlerinin genişlemesinde de artış yaşandı; kendisini eleştirenler bunun iki devletli çözüm çabalarını zorlaştırdığını söylüyor.Mevcut hükümeti, 2022'de iktidara geldiğinden beri 100'den fazla yeni yerleşimin kurulmasına izin verdi ve yasadışı yerleşimlerin hızla genişlemesine göz yumdu.İki devletli çözümü destekleyen ve İsrail yerleşimlerini izleyen Barış Şimdi (Peace Now) grubuna göre, hükümet "Batı Şeria'nın fiili ilhakını benzeri görülmemiş bir hızla ilerletti".İşgal altındaki Batı Şeria'daki tüm İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı. Tepelik uç noktalara kurulan tek tek yerleşimler İsrail yasalarına göre de yasa dışı ancak birçoğu devlet desteği alıyor.Filistinlilerin saldırıları ve İsrail'in askeri müdahaleleri, Netanyahu'nun 2009'da yeniden göreve gelmesinden önce ve sonra, İsrail'i Gazze Şeridi ve çevresinde defalarca karşı karşıya getirdi.Netanyahu, siyasi kariyeri boyunca İran'ın İsrail için en büyük tehdidi oluşturduğu konusunda birçok kez uyarılarda bulundu. Otuz yılı aşkın bir süredir Tahran'ın nükleer silah edinmeye çalıştığını savundu ve dünya liderlerini İran hükümetine karşı daha sert bir tavır almaya çağırdı.Uzun süredir devam eden bu kampanya, Şubat 2026'da İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği ve dini lider Ali Hamaney'in öldürüldüğü saldırılarla doruk noktasına ulaştı. İran, İsrail'e, ABD askeri üslerine ve Körfez ülkelerine saldırılarla karşılık verirken, Hizbullah'ın bir saldırısı Lübnan'da yeni bir savaşa dönüştü.Nisan ayında Pakistan arabuluculuğuyla ateşkes sağlandı ve Haziran ayında ABD-İran arasında bir mutabakat zaptı imzalandı ancak bu da birkaç hafta içinde çöktü. O zamandan beri ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenledi ve yeni bir anlaşma sağlanmadı.Duruşma gösterisi2016'dan sonra Netanyahu, yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı ve bu soruşturma, Kasım 2019'da üç ayrı dava kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla sonuçlandı.Netanyahu suçlamaları reddediyor ve rakipleri tarafından kurgulanmış siyasi amaçlı bir "cadı avının" kurbanı olduğunu söylüyor. Mayıs 2020'de başlayan süreçle birlikte görevdeyken yargılanan ilk İsrail başbakanı oldu. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan affını diledi, ancak Herzog öncelikle bir uzlaşma yoluna gidilmesi gerektiğini söyledi. Dava altı yıldan uzun bir süre geçmesine rağmen çözüme kavuşmadı ve yargılama devam ediyor.Yargı sistemini yeniden yapılandırmaya yönelik tartışmalı planlar da büyük protestolara yol açmış, 7 Ekim saldırılarından önce İsrail'in ulusal kimliği ve demokrasisi konusunda derin bölünmeleri ortaya çıkarmıştı; İsrail yeniden seçimlere hazırlanırken bu bölünmeler hala çözümsüz durumda.Trump bağlantıları

Donald Trump'ın 2017'de başkanlığa gelmesi, ABD ve İsrail hükümet politikaları arasında daha yakın bir uyum sağladı ve Trump bir yıl içinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı.Bu hamle, Filistinlilerin 1967 Ortadoğu Savaşı'ndan (Altı Gün Savaşı) beri İsrail tarafından işgal edilen Kudüs'ün doğu yarısı üzerindeki hak iddialarını destekleyen Arap dünyasında büyük öfkeye yol açtı. Bu iddia, Doğu Kudüs'ü işgal altındaki Filistin toprakları olarak kabul eden BM tarafından da destekleniyor. Ancak bu hamle, Netanyahu'ya iç siyasi ve diplomatik alanda büyük bir zafer kazandırdı.Ocak 2020'de Netanyahu, Trump'ın İsrail ve Filistinliler arasındaki barış planını "yüzyılın fırsatı" olarak nitelendirmişti ancak Filistinliler bu planı tek taraflı ve masada kalmış bir plan olarak reddetmişti.Netanyahu, İran konusunda da Trump ile aynı görüşteydi ve başkanın 2018'de İran ni ve ekonomik yaptırımların yeniden yürürlüğe konmasını memnuniyetle karşıladı.Ancak Trump, Kasım 2020'de Joe Biden'ı başkanlık seçimini kazanmasından dolayı tebrik etmesinin ardından İsrail lideri hakkında sert eleştirilerde bulunarak onu sadakatsizlikle suçladı.O zamandan beri iki lider arasındaki bağlar onarıldı ve yeniden sınandı.Trump, ikinci döneminde İran'a karşı savaşta İsrail'i destekledi, Netanyahu'nun yolsuzluktan affedilmesi için baskı yaptı ve onu Beyaz Saray'da birkaç kez ağırladı, en sonuncusu temmuz ayındaydı. Netanyahu, ABD başkanının Ocak 2025'te göreve dönmesinden bu yana Trump ile sekiz kez görüştü; bu, diğer tüm dünya liderlerinden daha fazla. Trump, seçimden sadece birkaç gün önce bu desteğini bir kez daha vurguladı. Sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı bir paylaşımda, Netanyahu'yu "büyük bir savaşçı başbakan" olarak övdü ve "büyük bir muhalefet karşısında güçlü, cesur ve zeki" olarak tanımladı.Her şeyden önemlisi, bu seçim ülkenin en kutuplaştırıcı siyasi figürlerinden biri hakkında bir referandum olarak görülüyor. Destekçileri için Binyamin Netanyahu, İsrail'in güvenliğini sağlamak için hala gerekli. Eleştirenler ise onun siyaseten ayakta kalmasının İsrail'i riske attığını söylüyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .