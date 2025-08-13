Netanyahu: Ateşkes Anlaşması İhtimali Kaldı

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile kısmi bir ateşkes-rehine anlaşması ihtimalinin 'geride kaldığını' bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail basınına Gazze konusunda açıklamada bulundu. Netanyahu, kendisine yöneltilen esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasını sağlayacak kısmi bir esir takası anlaşması olasılığının olup olmadığına dair soruya "Başkan Trump'ı duydunuz. Sanırım geride kaldı" yanıtını verdi.

Netanyahu, şiddetli saldırılar ve insani ablukayla büyük yıkıma uğrattıkları Gazze'de ateşkes ile esir takası anlaşması için her türlü girişimde bulunduklarını savunarak, "Hem sağ hem de ölü esirlerin hepsinin serbest bırakılmasını" istediğini belirtti.

Kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia eden Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren 2Büyük İsrail vizyonuna' bağlı olduğunu kaydetti.

HAMAS HEYETİ MISIR'DA

Hamas heyeti, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için, Kahire'nin davetiyle bir kez daha Mısır'a gitti. Hamas, Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin resmi davet üzerine Mısır'a giderek Gazze'deki İsrail saldırılarını durdurma ve insani yardımların girişinin yollarını görüşmek üzere ön temaslara başladığını duyurdu.

Hamas yöneticisi Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada heyetin Kahire'ye ulaştığını ifade etti. Nunu, "Dr. Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti, Gazze'deki imha savaşına son vermek, insani yardımların girişini sağlamak ve halkımızın acılarını dindirmek amacıyla Mısırlı yetkililerle istişarelerde bulunacak" dedi.