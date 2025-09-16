Netanyahu'ya borsa şoku! Apar topar basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
Netanyahu'ya borsa şoku! Apar topar basın toplantısı düzenledi

Netanyahu'ya borsa şoku! Apar topar basın toplantısı düzenledi
16.09.2025 22:55
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentine yönelik kara saldırılarının genişletilmesi ve İsrail'in "modern Sparta" olacağını söylemesinin ardından Tel Aviv Borsası'nda yaşanan düşüş nedeniyle basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı. Netanyahu gelen eleştirilere karşı İsrail ekonomisinin iyi durumda olduğunu iddia ederek dün yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Tel Aviv Borsası, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik kara saldırılarını genişletmesi ve Netanyahu'nun dün "modern Sparta" olacağını söylemesinin ardından düşüşe geçti.

DEĞER KAYBI YÜZDE 3'LERE YAKLAŞTI

Pek çok endekste düşüş kaydeden Tel Aviv Borsası'nda değer kaybı bazı endekslerde yüzde 3'lere yaklaşınca İsrail Başbakanı Netanyahu, ekonomi ile alakalı basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı.

KONUŞMASININ YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yapılan soykırım nedeniyle artan uluslararası baskı, Gazze kentine kara saldırılarının genişletilmesiyle ateşkes ihtimalinin ortadan kalkması ve "modern Sparta" söylemi nedeniyle gelen eleştirilere karşı İsrail ekonomisinin iyi durumda olduğunu iddia ederek dün yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Gazze'ye saldırılar konusunda yaşadıkları tartışmalara değinen Netanyahu, kapalı toplantılarda yapılan görüşmelerin sızdırılmasını eleştirerek her zaman bazı konularda karşı çıkanlar olduğunu, bunun normal olduğunu söyledi. Netanyahu, "Sonunda karar veren siyasi kadro ve kararı ben verdim" ifadesini kullandı.

"KATAR'N İSRAİL YANLISI YA DA TARAFSIZ OLDUĞUNU HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Katar'ı Hamas'a ev sahipliği yapmak ve finanse etmekle suçlayan Netanyahu, "Onların İsrail yanlısı ya da tarafsız olduklarını hiç düşünmedim. Onları kısmen kullanma girişimi oldu" iddiasında bulundu. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 2 hafta sonra Beyaz Saray'a davet ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

