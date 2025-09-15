Netanyahu Güvenlik Toplantısı Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Netanyahu Güvenlik Toplantısı Yapacak

Netanyahu Güvenlik Toplantısı Yapacak
15.09.2025 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze saldırısı öncesinde esirler için güvenlik toplantısı düzenleyecek.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik kara saldırısı başlatmadan önce bölgedeki İsrailli esirler hakkında güvenlik toplantısı yapacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün bakanlar ve bazı güvenlik şefleriyle bir araya gelecek. İsrail basınındaki haberlerde, istişare toplantısında Gazze kentine kara saldırıları sırasında İsrailli esirlere zarar vermemek için alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi. Görüşmeye Savunma Bakanı Israel Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Milletvekili Aryeh Deri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin katılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Binyamin Netanyahu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu Güvenlik Toplantısı Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi

08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
08:16
Gol mü değil mi Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
07:11
Ali Koç’tan Trabzon Belediye Başkanı’na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
Ali Koç'tan Trabzon Belediye Başkanı'na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 09:10:26. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu Güvenlik Toplantısı Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.