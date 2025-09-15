Netanyahu Güvenlik Toplantısı Yapacak

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik kara saldırısı başlatmadan önce bölgedeki İsrailli esirler hakkında güvenlik toplantısı yapacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün bakanlar ve bazı güvenlik şefleriyle bir araya gelecek. İsrail basınındaki haberlerde, istişare toplantısında Gazze kentine kara saldırıları sırasında İsrailli esirlere zarar vermemek için alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi. Görüşmeye Savunma Bakanı Israel Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Milletvekili Aryeh Deri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin katılacağı belirtildi.