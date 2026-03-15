Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi - Son Dakika
15.03.2026 12:39
İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun öldüğü iddiaları gündeme geldi. İran'ın vurduğu noktalardan birinde yayın yapan İsrailli bir gazetecinin "Netanyahu bu evde ölmüş olabilir" sözleri kafa karışıklığı yaratırken, paylaşımın kısa süre sonra silinmesi tartışmaları daha da artırdı.

İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan saldırılar, karşılıklı misillemelerle devam ediyor. Taraflar birbirlerinin stratejik noktalarını hedef almayı sürdürürken İran Devrim Muhafızları, İsrailli yetkililerin bulunduğundan şüphelenilen 10 farklı noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Bu saldırılardan birinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da hayatını kaybettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Vurulan noktalardan birinde yayın yapan İsrailli gazetecinin "Netanyahu, İran tarafından vurulan bu evde ölmüş olabilir" şeklindeki sözleri ise olayı başka bir boyuta taşıdı. Ancak söz konusu paylaşımın kısa süre sonra silindiği belirtildi.

TOPLANTIYA KATILMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise Netanyahu'nun gerçekleştirilen güvenlik bilgilendirme toplantısına katılmaması oldu. Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın başkanlık ettiği belirtilirken, Netanyahu'nun toplantıda yer almaması dikkat çekti.

"ULAŞMAK İÇİN ÇABALARIMIZ SÜRÜYOR"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor" ifadesinin yer aldığı, ancak bu paylaşımın da daha sonra kaldırıldığı öne sürüldü.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN TEHDİT

Netanyahu'nun sağlık durumu ve iddiaların doğruluğu konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, tartışmalar sürüyor. İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada ise "Siyonist suçlu Başbakan hayattaysa, onu kararlılıkla takip etmeye ve öldürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 14:01:31. #7.12#
