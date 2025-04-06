Netanyahu, Trump ile Gümrük Vergilerini Görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Netanyahu, Trump ile Gümrük Vergilerini Görüşecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile gümrük vergileri ve İran tehdidini ele alacak.

06.04.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gümrük vergileri, Gazze ve "İran tehdidi" gibi konuları görüşmek için ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere Washington'a gideceği bildirildi. Görüşmede İsrail- Türkiye ilişkilerinin de ele alınması bekleniyor.

İngiltere merkezli The Guardian'a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, görüşmenin yarın gerçekleşeceğini söyledi. Netanyahu'nun, Trump'ın İsrail'den ithal edilen mallara, beklenmedik bir şekilde yüzde 17 gümrük vergisi getirmesi, Gazze'de ateşkesin bir türlü sağlanamaması ve İran'ın nükleer programına ilişkin artan endişeler gibi çok sayıda sorunu, görüşmede gündeme getirmesi bekleniyor. Netanyahu'nun Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ayrıca Trump'la "gümrük vergileri, İsrailli rehineleri (Gazze'den) geri getirme çabaları, İsrail-Türkiye ilişkileri, İran tehdidi ve İsrail liderini savaş suçlarıyla itham eden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı mücadeleyi görüşmek üzere" bir araya geleceği belirtildi.

UCM, geçen kasım ayında, Netanyahu hakkında Gazze'de işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama kararı çıkarmıştı. Öte yandan, gümrük vergisine gelen zamların yerine Trump'la daha iyi bir anlaşma yapmak üzere Washington'a giden ilk yabancı lider Netanyahu olacak.

İsrail, Trump'ın büyük küresel gümrük vergisi duyurusundan bir gün önce, geçen hafta salı günü, durumdan etkilenmemek için "önleyici bir adım" atmış ve neredeyse tüm ülkelere uygulanan gümrük vergilerinden kaçmaya çalışmıştı. Buna göre İsrail, bu vergilerden etkilenen yüzde 1 oranındaki ABD malları üzerindeki tüm vergileri düşürmüştü.

Ancak Trump, ABD'nin müttefiki ve askeri yardımlardan en çok yararlanan ülkeyle önemli bir ticaret açığı olduğunu söyleyerek gümrük vergilerini uygulamaya devam etmişti.

ABD, İsrail'in en yakın müttefiki, aynı zamanda en büyük ve tek ticari ortağı. İki ülke, 40 yıl önce bir serbest ticaret anlaşması imzalamıştı. Hala yürürlükte olan anlaşmaya göre, ABD'den İsrail'e gelen malların yaklaşık yüzde 98'i artık vergiden muaf.

İsrailli bir Maliye Bakanlığı yetkilisi, 3 Nisan Perşembe günü yaptığı açıklamada, Trump'ın son gümrük vergisi duyurusunun İsrail'in makine ve tıbbi ekipman ihracatını etkileyebileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Türkiye, İsrail, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu, Trump ile Gümrük Vergilerini Görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Gazze’de sözün bittiği yer Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

16:05 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
15:44 CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
12:37 Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel’e tepki gösterdi Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi
10:27 Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
10:17 iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde
10:06 Gazze’de sözün bittiği yer Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 17:10:29. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu, Trump ile Gümrük Vergilerini Görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement