New York\'ta tartışmalı atama: Cezaevi sisteminin başına eski bir mahkum geçti

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentin sorunlu cezaevi sisteminin başına New York tarihinde benzeri görülmemiş bir ismi atadı. Mamdani, geçmişte bizzat mahkûm olarak kaldığı cezaevlerini yönetmesi için Stanley Richards'ı Cezaevi Dairesi Komiseri olarak görevlendirdi. Richards'ın New York cezaevlerinde soygun suçundan uzun süre mahkum olarak yattığı belirtildi.

KENT TARİHİNDE BİR İLK

New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentin suçla anılan cezaevi sistemini iyileştirmesi için Cezaevi Dairesi (DOC) Komiseri olarak tartışmalı bir ismi seçti. Mamdani görevi New York cezaevlerindensoygun suçundan yatmış bir kişi olan Stanley Richards'a verdi.

1980'li yıllarda Rikers Island'ın soğuk duvarları arasında mahkûm olarak yatan Stanley Richards, artık o duvarların ardındaki binlerce personelin ve tutuklunun en üst düzey amiri. Bu atama, sadece bir personel değişikliği değil, Amerikan adalet sisteminde iyileşme ve kefaret' kavramlarının en üst düzeyde tescillenmesi olarak yorumlanıyor.

7 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Yeni komiser Stanley Richards'ın hayat hikayesi, oldukça ilginç.1980'lerin sonunda soygun suçundan hüküm giyen Richards, toplamda 7 yıl cezaevinde kaldı ve bu sürenin bir kısmını New York'un en tartışmalı hapishanesi olan Rikers Island'da geçirdi.

1991'de serbest kaldıktan sonra hayatını ceza adaleti reformuna adayan Richards, eski hükümlülerin topluma kazandırılması için çalışan ünlü sivil toplum kuruluşu Fortune Society'de CEO'luğa kadar yükseldi. Daha önce aynı dairede (DOC) başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Richards, sistemi hem mahkûm hem de yönetici olarak tanıyan nadir isimlerden biri.

MAMDANİ: SEMBOLİK BİR ATAMA DEĞİL

Belediye Başkanı Mamdani, atamayı sadece sembolik bir tercih olarak görmediğini vurguladı. Mamdani, "Stanley'nin hayat hikayesi, bir insanın en kötü hatasıyla yargılanmaması gerektiğinin kanıtıdır. Onun içeriden gelen deneyimi, yıllardır çözülemeyen yapısal sorunları iyileştirmek için en büyük silahımız olacak" dedi.

Richards ise görevi devralırken, "Korku yerine umudu, ceza yerine rehabilitasyonu merkeze alan bir dönem başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

RIKERS ISLAND VE CEZAEVİ REFORMU ÇIKMAZI

Bu atama, New York cezaevlerinin personel eksikliği, şiddet olayları ve altyapı sorunları nedeniyle federal denetim altında olduğu kritik bir dönemde geldi. Richards'ın önündeki en büyük sınav, 2027 yılına kadar kapatılması yasal olarak zorunlu olan ancak süreci yavaşlayan Rikers Island'ın tasfiye sürecini yönetmek olacak.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Bu atama özellikle muhafazakar çevrelerden tepki aldı. Sivil toplum kuruluşları ve adalet reformu savunucularının, "gerçekçi bir değişim fırsatı" olarak gördüğü görevlendirme muhafazakâr çevreler ve gardiyan sendikalarından tepki gördü. Gardiyan Sendikası (COBA), güvenliğin siyasi ideolojilerin önüne geçmemesi gerektiğini hatırlatarak, yeni komiserin personel güvenliğini önceliklendirip önceliklendirmeyeceğini sorguluyor.