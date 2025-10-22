Nijerya\'da Tanker Patladı: 35 Ölü

Nijerya Federal Yol Güvenliği Kurumu (FRSC), ülkenin kuzeyinde meydana gelen akaryakıt tankeri patlamasında 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

TANKER YOLDAN ÇIKTI, BENZİN SIZINTISI ALEVLENDİ

Yetkililerin açıklamasına göre kaza, Nijer eyaletine bağlı Katcha bölgesinde yaşandı. Akaryakıt tankeri yoldan çıkarak devrildi ve kısa süre sonra benzin sızıntısı nedeniyle alev aldı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YAKIT TOPLAMAYA ÇALIŞANLAR CAN VERDİ

FRSC, yaşamını yitirenlerin bir kısmının tankerin devrilmesinin ardından yakıt almaya çalışan siviller olduğunu belirtti. Patlama anında çevrede bulunan birçok kişi alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Hastanelere sevk edilen 46 kişiden bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.