Nikki Haley İsrail ziyaretinde tartışmalara neden oldu - Son Dakika
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Dünya

Nikki Haley İsrail ziyaretinde tartışmalara neden oldu

Nikki Haley İsrail ziyaretinde tartışmalara neden oldu

ABD'nin eski BM temsilcisi Nikki Haley, İsrail'in kuzeyine yaptığı ziyarette top mermisinin üzerine 'Bitirin onları' yazması sebebiyle tartışmaların odağında yer aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, Haley'e destek vererek ABD-İsrail dostluğuna vurgu yaptı. Ancak ABD'li ünlü film yıldızı John Cusack, Haley'i eleştirerek onun acımasız, duygusuz ve zalim olduğunu belirtti.

30.05.2024 13:09
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ABD'nin eski BM temsilcisi Nikki Haley, İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz ile bir araya geldi. Haley, İsrail'in kuzeyine yaptığı ziyarette top mermisinin üzerine 'Bitirin onları' yazması sebebiyle tartışmaların odağında yer aldı. Katz, ABD-İsrail dostluğuna vurgu yaparak, "Nikki Haley gibi dostlar sayesinde bu böyle kalacaktır" dedi.

ABD'nin eski BM temsilcisi ve ABD Başkanlık Seçimleri 2024'te Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump'a rakip olan ancak yeterli desteği alamadığı için başkanlık adaylığı yarışından çekilen Nikki Haley, dün İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirerek ziyareti sırasında İsrail'in top mermisinin üzerine 'Bitirin onları' yazdı. Bu fotoğrafı dünya gündeminde tartışma başlatan Haley'e tepkiler yağdı.

ABD'NİN İSRAİL'DEN, İSRAİL'İN DE ABD'DEN DAHA BÜYÜK BİR DOSTU YOKTUR

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, tartışmaların odağındaki Haley'e sahip çıkarak "Bu akşam Nikki Haley ile muhteşem bir toplantı yaptık. İsrail'e bir dayanışma ziyareti için gelen en büyük dostlarımızdan biri. Karşılaştığımız zorlukları ele aldık ve kendisine rehinelerimizi geri getirme ve cani terör örgütü Hamas'ı ortadan kaldırma çabalarımıza verdiği sarsılmaz destek için teşekkür ettim. ABD'nin İsrail'den, İsrail'in de ABD'den daha büyük bir dostu yoktur ve Nikki Haley gibi dostlar sayesinde bu böyle kalacaktır" dedi.

"ACIMASIZ, DUYGUSUZ VE ZALİM"

ABD'li ünlü film yıldızı John Cusack, 'bir bombayı imzalayan herkesin akıl hastanesine kapatılması gerektiğini' belirterek Nikki Haley'i eleştiri yağmuruna tuttu. Cusack bir başka gönderisinde ise "Ergen bir seri katil gibi 'Bitirin onları' yazan kişinin gerçek niteliklerinin güzel bir listesine ve bir kalbe ihtiyacı var. Bu hareketi acımasız, duygusuz, zalim, despotik ve insanlık dışı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Nikki Haley İsrail ziyaretinde tartışmalara neden oldu - Son Dakika

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