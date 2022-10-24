NotMarieDee adlı kadının başına gelen olay, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Genç kadın, dekolteli bir kıyafet tercih etmesinin ardından işinin yolunu tuttuğunu anlattı. Ancak iş yerine girdiğinde hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.
Genç kadın, kıyafetinin abartılı bulunmasının ardından "dikkat çekiyorsun" denilerek yeniden eve gönderildi. Yaşadığı olayın şokunu atlatan NotMarieDee adlı genç kadın, soluğu sosyal medyada aldı.
Yaşadığı mobingi takipçileriyle paylaşan kadına, sosyal medyada büyük destek geldi. Sosyal medya kullanıcıları, kadının kıyafetinin abartılı olmadığını belirterek, yöneticilerin özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › Dekolteli elbisesinin iş yerinde dikkat dağıttığı gerekçesiyle eve geri gönderilen genç kadına destek yağdı - Son Dakika