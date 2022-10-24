Dekolteli elbisesinin iş yerinde dikkat dağıttığı gerekçesiyle eve geri gönderilen genç kadına destek yağdı - Son Dakika
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Dekolteli elbisesinin iş yerinde dikkat dağıttığı gerekçesiyle eve geri gönderilen genç kadına destek yağdı

24.10.2022 12:14

Sosyal medya hesabında 'NotMarieDee' kullanıcı adını kullanan genç kadının dekolteli bir elbiseyle işe gitmesinin ardından 'dikkat dağıttığı' gerekçesiyle yöneticileri tarafından eve geri gönderildiği iddiası büyük yankı uyandırdı. Başından geçenleri paylaşan kadına büyük destek geldi.

NotMarieDee adlı kadının başına gelen olay, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Genç kadın, dekolteli bir kıyafet tercih etmesinin ardından işinin yolunu tuttuğunu anlattı. Ancak iş yerine girdiğinde hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.

"DİKKAT DAĞITIYORSUN" DENİLEREK GERİ GÖNDERİLDİ

Genç kadın, kıyafetinin abartılı bulunmasının ardından "dikkat çekiyorsun" denilerek yeniden eve gönderildi. Yaşadığı olayın şokunu atlatan NotMarieDee adlı genç kadın, soluğu sosyal medyada aldı.

BÜYÜK DESTEK GELDİ

Yaşadığı mobingi takipçileriyle paylaşan kadına, sosyal medyada büyük destek geldi. Sosyal medya kullanıcıları, kadının kıyafetinin abartılı olmadığını belirterek, yöneticilerin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

İşine giden genç kadın, kıyafeti yüzünden eve geri gönderilince hüngür hüngür ağladı
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Sosyal Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dekolteli elbisesinin iş yerinde dikkat dağıttığı gerekçesiyle eve geri gönderilen genç kadına destek yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dekolteli elbisesinin iş yerinde dikkat dağıttığı gerekçesiyle eve geri gönderilen genç kadına destek yağdı - Son Dakika
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