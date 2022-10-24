Dekolteli elbisesinin iş yerinde dikkat dağıttığı gerekçesiyle eve geri gönderilen genç kadına destek yağdı

NotMarieDee adlı kadının başına gelen olay, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Genç kadın, dekolteli bir kıyafet tercih etmesinin ardından işinin yolunu tuttuğunu anlattı. Ancak iş yerine girdiğinde hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.

"DİKKAT DAĞITIYORSUN" DENİLEREK GERİ GÖNDERİLDİ

Genç kadın, kıyafetinin abartılı bulunmasının ardından "dikkat çekiyorsun" denilerek yeniden eve gönderildi. Yaşadığı olayın şokunu atlatan NotMarieDee adlı genç kadın, soluğu sosyal medyada aldı.

BÜYÜK DESTEK GELDİ

Yaşadığı mobingi takipçileriyle paylaşan kadına, sosyal medyada büyük destek geldi. Sosyal medya kullanıcıları, kadının kıyafetinin abartılı olmadığını belirterek, yöneticilerin özür dilemesi gerektiğini söyledi.