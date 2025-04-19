Nürnberg'de Demokrasi ve İfade Özgürlüğü İçin Basın Toplantısı - Son Dakika
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Nürnberg'de Demokrasi ve İfade Özgürlüğü İçin Basın Toplantısı

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Nürnberg'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yapılan gösterilere destek veren siyasetçiler, sosyal medyada 'vatan haini' suçlamalarına karşı bir basın toplantısı düzenleyerek ifade özgürlüğü ve demokratik değerlerin önemine vurgu yaptılar.

19.04.2025 16:34  Güncelleme: 20:49
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Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Nürnberg kentinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve ardından gençlere yönelik gözaltıları protesto için Nürnberg'de yapılan mitingin ardından bazı Türk kökenli siyasetçi ve sivil toplum temsilcilerine yönelik sosyal medyadaki "vatan haini" suçlamalarına karşı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, farklı düşünceye saygı ve demokrasinin önemine işaret edildi.

Basın toplantısına, SPD Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Yeşiller Partisi Nürnberg Belediye Meclis Üyesi Cengiz Şahin, SPD Nordost Bölge Başkanı Abdurrahman Gümrükçü ve Nürnberg/Kuzey Bavyera Atatürkçü Düşünce Derneği (NADD) Başkanı Süleyman Akgün katıldı. Katılımcılar, sosyal medyada yürütülen karalama kampanyalarını sert bir dille kınarken, demokratik değerleri ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Süleyman Akgün: "Cumhuriyet değerlerini savunanlara saldırı kabul edilemez"

NADD Başkanı Süleyman Akgün, İmamoğlu'na yönelik tutuklama kararının halk nezdinde bir "kumpas" olarak değerlendirildiğini belirtti. Mitinge destek verenlerin sosyal medyada "vatan haini" ilan edilerek hedef gösterildiğini ifade eden Akgün, "Yapılan bu saldırılar alçakça ve cahilcedir. Cumhuriyet'in temel değerlerini savunan herkese destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Arif Taşdelen: " Türkiye'yi sevmekle vatan haini ilan edilmek çelişki"

SPD Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdiği sosyal medya paylaşımı sonrasında hedef haline geldiğini söyledi. Taşdelen, "Doğduğum ülkeye olan sevgimi ifade ettim. Buna rağmen vatan haini ilan edilmem son derece üzücü. Türkiye'deki gelişmeler, yurtdışında yaşayan bizleri doğrudan etkiliyor. Endişelerimizi dile getirmek en doğal hakkımız" şeklinde konuştu.

Cengiz Şahin: "Demokrasiyi savunmak suç değildir"

Yeşiller Partisi Belediye Meclis Üyesi Cengiz Şahin ise mitingin amacanın "demokrasi ve özgürlükler" olduğunu belirterek, "Anadolu'nun kültürel değerleriyle büyüyen bireyler olarak, Türkiye'deki gelişmeler karşısında duyarsız kalmamız mümkün değil. Maltepe'de milyonlarca kişinin bir araya gelmesi de gösteriyor ki halk sesini duyurmak istiyor" diye konuştu.

Abdurrahman Gümrükçü: "'Farklı düşünceye saygı olmalı"

SPD Nordost Bölge Başkanı Abdurrahman Gümrükçü de, sosyal medya üzerinden yürütülen karalama kampanyalarına tepki göstererek, "İfade özgürlüğü, Almanya'da anayasal bir haktır. İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilir. Bu nedenle sosyal medyada yapılan vatan haini gibi suçlamaları kabul etmiyoruz. Biz demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına inanmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Nürnberg'de Demokrasi ve İfade Özgürlüğü İçin Basın Toplantısı - Son Dakika

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