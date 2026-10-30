Nürnberg’de düzenlenen 29 Ekim kutlamasında Türk-Alman dostluğuna vurgu yapıldı - Son Dakika
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Nürnberg’de düzenlenen 29 Ekim kutlamasında Türk-Alman dostluğuna vurgu yapıldı

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Nürnberg’de düzenlenen 29 Ekim kutlamasında Türk-Alman dostluğuna vurgu yapıldı
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Nürnberg’de düzenlenen 29 Ekim kutlamasında Türk-Alman dostluğuna vurgu yapıldı
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Nürnberg'de Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü, yoğun katılımla düzenlenen resepsiyonda kutlandı. Başkonsolos Gürol Baş, Cumhuriyet değerleri ve Türk toplumunun katkılarına dikkat çekerken, Bavyera Eyalet Başbakanlığı Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı  Michil Köller, "Birbirimize ihtiyacımız var" mesajı verdi.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Nürnberg Başkonsolosu Gürol Baş'ın ev sahipliğinde Meistersingerhalle'de düzenlenen resepsiyon Türk ve Alman ulusal marşlarının okunmasıyla başladı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı da davetlilere iletildi. Resepsiyonda, Nürnberg'e yeni atanan Başkonsolos Gürol Baş ile Bavyera Eyalet Başbakanlığı Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Michail Köller birer konuşma yaptı.

BAŞ: "CUMHURİYETİMİZİ GELECEĞE TAŞIMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Başkonsolos Baş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin, milletin onurlu duruşunun ve vatan sevgisinin eseri olduğunu vurgulayan Baş, Cumhuriyetin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Baş, Cumhuriyetin temel değerlerini korumanın, Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine taşımanın ve ülkenin gelişimini sürdürmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Milli Mücadele kahramanlarını, şehitleri ve gazileri de minnet ve rahmetle anan Baş, Türkiye'nin köklü tarihinden ve kültürel birikiminden güç alan, demokratik ve laik hukuk devleti kimliğiyle bölgesel ve küresel ölçekte saygın bir aktör olduğunu belirtti.

Baş, bu yıl aynı zamanda 1961 yılında imzalanan Türk-Alman İşgücü Anlaşması'nın 65. yıl dönümünün de kutlandığına işaret ederek, 65 yıl önce Almanya'ya gelen Türk işçilerinin yalnızca ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmakla kalmadığını, aynı zamanda bugün milyonlarca insanı kapsayan güçlü bir toplumsal başarı hikayesinin temelini attığını ifade etti.

"ALMANYA İLE TİCARET HACMİ 52 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Türkiye ile Almanya'nın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda yoğun iş birliği yürüttüğünü belirten Baş, Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Başkonsolos Baş, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 52 milyar ABD dolarına ulaştığını bildirerek, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dile getirilen 60 milyar dolara çıkarma hedefinin korunduğunu söyledi.

Başkonsolosluğun kapılarının Türk vatandaşlarına her zaman açık olduğunu vurgulayan Baş, ekibiyle birlikte vatandaşlara aynı azim, samimiyet ve özveriyle hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

"BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Bavyera Eyalet Başbakanlığı Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Köller ise Türkiye ile ülkesi arasındaki tarihi, ekonomik ve siyasi bağların önemine dikkati çekti.

Türk toplumunun Bavyera'nın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Köller, Almanya'da yaşayan Türklerin sonraki kuşaklarının da kendilerini Nürnbergli ve Bavyeralı olarak gördüğünü ifade etti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin güvenlik, göç ve ekonomi alanlarında sürdüğünü kaydeden Köller, "Almanya, Bavyera ve Türkiye'nin birbirine ihtiyacı var" dedi.

Resepsiyonda Nürnberg Türk Folklör grubu gösterileri, Uğurcan Demir ile Emre Akman ise müzik dinletisi sundu.

Kaynak: ANKA
Uluslararası İlişkilerBavyera29 EkimDünyaSon Dakika

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