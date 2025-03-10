Nürnberg'de Uluslararası Folklor ve Dans Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Nürnberg'de Uluslararası Folklor ve Dans Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

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Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen Uluslararası Folklor ve Dans Festivali, farklı kültürleri bir araya getirerek dostluk ve barış mesajları verdi. Festivalde 10 ülkeden 200 folklorcu sahne alarak izleyicileri büyüledi.

10.03.2025 12:43  Güncelleme: 12:49
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Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde bu yıl 12'nci kez düzenlenen Uluslararası Folklor ve Dans Festivali, farklı kültürleri bir araya getirerek dostluk ve barış mesajları verdi. Festivalde 10 ülkeden yaklaşık 200 folklorcu ve dansçı, kendi kültürlerini tanıtarak barış içinde yaşama mesajları verdi.

Bu yıl 12'nci kez düzenlenen Uluslararası Folklor ve Dans Festivali, farklı kültürleri bir araya getirerek dostluk ve barış mesajları verdi. Uluslararası Sanat ve Kültür Derneği Başkanı ve SPD Nordostbahnhof Bölge Başkanı Abdurrahman Gümrükçü ile eşi Ümit Gümrükçü tarafından düzenlenen festivale Türkiye, Almanya, Mısır, Amerika, Sırbistan, Yunanistan, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan ve Bosna-Hersek'ten ekipler katıldı. Etkinlik, Nürnberg Langwasser Gemeinschaftshaus Salonu'nda gerçekleştirildi.

Festivalin sunuculuğunu Funda Bayrak üstlenirken, etkinliği izlemeye gelenler arasında Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Bavyera SPD Milletvekili Arif Taşdelen, Nürnberg SPD Belediye Meclis Üyesi ve gelecek seçimlerde SPD Belediye Başkan adayı Nasser Ahmed, Federal Almanya Milletvekili Gabriele Heinrich (SPD), Yeşiller Partisi Belediye Meclis Üyesi Lamia Yiyit, Nürnberg Kültür Dairesi Başkanı Annekatrin Fries, Milletvekili Sabine Knuhr Weiniger, Belediye Sosyal İşler Dairesi'nden Elisabeth Ries ve Yaşlılar Akademisi Başkanı Klara Renhan gibi önemli isimler yer aldı.

Kültürler arası köprü kuruyoruz

Festivalin açılış konuşmasını yapan Abdurrahman Gümrükçü, etkinliğin kültürel çeşitliliği tanıtmak, farklı toplumlar arasında köprü kurmak ve huzur,barış içinde bir arada yaşama kültürünü pekiştirmek amacı taşıdığını belirtti. Gümrükçü, "Huzur ve barış içinde yaşamanın önemini vurgulamaya çalıştığımız bu festival sayesinde, Nürnberg ve çevresinde yaşayanlar farklı kültürleri tanıma fırsatı buluyor" dedi.

Almanya'nın kalkınmasında Türk toplumunun emeği büyük

Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci ise Türkiye'nin Almanya ile olan köklü ilişkilerine vurgu yaparak, "Türk toplumu, Almanya'nın ekonomik kalkınmasına, sosyal barışına ve kültürel çeşitliliğine 60 yılı aşkın süredir katkıda bulunuyor. Bilimden sanata, kültürden spora ekomomiden siyasete birçok alanda başarılarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır. Bu başarılar Türkiye ile Almanya'nın çok güzel ortak gururudur. Barış ve huzur  içinde yaşamak için hekesin elinden geleni yapması gerekir dedi.

Folklor ve dans gösterileri büyük beğeni topladı

Festival kapsamında Almanya, Amerika, Bosna-Hersek, Türkiye ve Yunanistan ekipleri sahne aldı. İkinci bölümde ise Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan, Mısır ve Sırbistan folklor grupları izleyicilere görsel bir şölen sundu. Katılımcılar, renkli kostümleri ve etkileyici danslarıyla büyük beğeni topladı. Festival sonunda sanatçılar, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Gümrükçü'ye teşekkür belgesi takdim edildi

Festivalin organizasyonundaki katkılarından dolayı Abdurrahman Gümrükçü'ye ülkeler arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine sunduğu katkılardan ötürü bin Euro'luk bir çek ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Nürnberg'de Uluslararası Folklor ve Dans Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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