ODTÜ\'nün Kuzey Kıbrıs Kampüsü\'nde Barış Stadyumu ile dinlence vadisi törenle açıldı

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde, adını 20 Temmuz Barış Harekatı'ndan alan Barış Stadyumu ile Gölet ve Dinlence Vadisi düzenlenen törenle açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü, ODTÜ'nün ise 70'inci kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkker, Ana Muhalefet lideri Sıla Usar İncirli, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Cevdet Yılmaz, ODTÜ mezunu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, üniversitenin 70 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle Türkiye'nin seçkin eğitim kurumları arasında yer aldığını söyledi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün üniversitenin önemli başarılarından biri olduğunu ifade eden Yılmaz, gençlerin nitelikli eğitim almasının iki ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yılmaz, "En değerli varlığımız gençlerimiz ne kadar donanımlı gelişirse KKTC'nin ve Türkiye'nin geleceği o kadar güçlü ve parlak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk gençlerinin kendi ülkelerinde eğitim almasının önemine dikkati çeken Yılmaz, iki ülke arasında imzalanan iktisadi ve mali iş birliği anlaşmaları kapsamında ODTÜ başta olmak üzere üniversitelerin ihtiyaçlarının desteklendiğini söyledi.

Yılmaz, deniz altından doğal gaz bağlantısı ve fiber altyapı projelerinin de hayata geçirileceğini belirterek, eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora kadar birçok alandaki yatırımların süreceğini ifade etti.

2 BİN 500 KİŞİLİK DOĞAL TRİBÜN

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise Barış Stadyumu'nun 2 bin 500 kişilik doğal yeşil tribünüyle hem üniversite öğrencilerinin hem de Kıbrıs Türk halkının yeni buluşma noktalarından biri olacağını belirtti. Kampüs altyapısının hızla yenilendiğini kaydeden Yozgatlıgil, üniversitenin yalnızca nitelikli eğitim sunmayı değil, öğrencilerin edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürebilecekleri imkanları geliştirmeyi de hedeflediğini söyledi.

Prof. Dr. Yozgatlıgil, ODTÜ'nün bilimsel ve akademik birikiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarına somut çözümler üretmesini önemsediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Barış Stadyumu'nun açılışı gerçekleştirildi. Kampüs bünyesinde oluşturulan Gölet ve Dinlence Vadisi de yeni sosyal yaşam alanı olarak hizmete sunuldu.