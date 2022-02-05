Üye Girişi
Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi - Son Dakika

Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi

05.02.2022 14:07
Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentinde ikamet eden avukat ve fitness modeli Vanesa Medina, oğlunu okula bıraktığı esnada giydiği elbise eleştiri oklarının hedefi oldu. Okulun diğer velileri, Medina'nın kıyafetini 'fazla abartı' bulduklarını ifade etti.

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentinde yaşayan avukat ve fitness modeli Vanesa Medina'nın oğlunu okula bıraktığı sırada giydiği kıyafet tepkilere neden oldu. Ön tarafından göğüs dekolteli ve arka tarafından mini bir elbise giyen Medina, aracından indikten sonra oğlunu okuluna kadar götürdü.

DİĞER VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak Medina'nın okula geldiği kıyafet, diğer velilerin yoğun eleştirisine maruz kaldı. Okul velileri, ailelerin çocuklara örnek olması gerektiğini ve Medina'nın giydiği kıyafetin 'fazla abartı' olduğu yorumlarında bulundu.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Sosyal medya hesabından hakkındaki eleştirilere yanıt veren Medina, "Bana karşı kötü niyetli oldukları için böyle bir şey öne sürdüler. Annemin çektiği videonun bu şekilde kullanılması ve 4 yaşındaki çocuğumun zorbalığa maruz kalması çok üzücü. Ben sık spor yapan bir anneyim ve bu nedenle böyle görünüyorum. İçimin kötü olmadığını beni tanıyanlar bilir" dedi.

Annenin, oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafete diğer velilerden tepki yağdı
Annenin, oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafete diğer velilerden tepki yağdı
Annenin, oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafete diğer velilerden tepki yağdı
YORUMLAR
500

Santa Cruz, Bolivya, Fitnes, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
14:08 Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
13:45 Tepki toplayan Sümela Manastırı'ndaki danslı tanıtım klibi hakkında TİSAD Başkanı Murat Çavga: Diskovari eğlencenin neye faydası olacak?
13:18 Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL olarak açıklandı
13:17 Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı
13:03 TOKİ'den bir indirim kampanyası daha geliyor
12:38 Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 14:13:31. #1.11#
SON DAKİKA: Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement