Öğretmen, engelli öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip canlı yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi

Öğretmen, engelli öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip canlı yayınladı

21.07.2023 16:50

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir özel eğitim öğretmeni, engelli öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdi ve bazen bu ilişkiyi canlı yayınladı. Öğretmen, çalıştığı okuldan atıldı ve hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunması halinde en az 10 yıl hapis cezası alabilecek olan öğretmen, üç çocuk annesi olduğu belirtiliyor. Öğrenci, ilişkiyi sonlandırmak istediğini ancak öğretmenin kendisini tehdit ettiğini ifade etti. Öğretmen, reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girme ve porno içerik üretme suçlamalarıyla yargılanmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 34 yaşında özel eğitim öğretmeni 34 yaşındakiSandy Carazas-Pinez, engelli öğrencisi ile defalarca cinsel ilişkiye girdi. Öğretmen bazen öğrencisi ile yaşadığı cinsel ilişkiyi canlı yayınladı.

Çalıştığı okuldan atılan ve hakkında soruşturma açılan öğretmen suçlu bulunması halinde en az 10 yıl hapis cezası alacak.

Üç çocuk annesi olan öğretmen, iddiaya göre öğrencisini kandırdığı ve on altı yaşındaki öğrencisini cinsel ilişkiye girmeye ikna ettikten sonra cinsel ilişkiyi bazı porno sitelerde canlı yayınladı.

Öğrenci verdiği ifadede öğretmen ile ilişkisini bitirmek istediğini fakat öğretmenin kendisini okulda sahip olduğu ayrıcalıklardan mahrum bırakmak ile tehdit etti.

Hakkında reşit olmayan bir kişi ile cinsel ilişkiye girme ve porno içerik üretme suçlamalarından dava açılan öğretmenin yargılanmasına devam ediliyor.

Öğretmen, engelli öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip canlı yayınladı
Öğretmen, engelli öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip canlı yayınladı
YORUMLAR
500
Hindistan'da Bir Adamın Elinde Kesik Kafa ile Yürüdüğü İhbarı Hindistan'da Bir Adamın Elinde Kesik Kafa ile Yürüdüğü İhbarı

Dünya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Öğretmen, engelli öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip canlı yayınladı - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Beşiktaş'ın Lyanco transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
18:00 Büyük umutlarla gelmişti! Beşiktaş'ın Lyanco transferi iptal oldu
17:58 Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Yılı etkinlikleri düzenliyor
17:53 Başkan Altay: Mevlana Yılı'nda Konya ve farklı şehirlerde sema programları düzenliyoruz
17:38 Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Yeniden Süper Lig'de! Trabzonspor'dan ayrılan Dorukhan Toköz, Adana Demirspor'da
17:16 Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro fazla kilolarıyla gündem oldu
17:12 Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı
17:03 Hindistan'da Bir Adamın Elinde Kesik Kafa ile Yürüdüğü İhbarı
16:58 Elinde kız kardeşinin kesik kafası ile caddede yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 18:24:17. #1.12#
SON DAKİKA: Öğretmen, engelli öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip canlı yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement