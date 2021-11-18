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Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti - Son Dakika

Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti

18.11.2021 11:00
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti

Kanada, fırtına nedeniyle zor günler geçiriyor. Olağanüstü halin ilan edildiği ülkede, karayolu ve demiryolu bağlantıları koptu. Birçok kişinin hayatını kaybettiği felakette, 2 kişi ise her yerde aranıyor

Kanada'nın batı eyaleti British Columbia'da çıkan fırtınanın yolları ve tren yollarını kapamasının ardından olağanüstü hal ilan edildi. Kanada Silahlı Kuvvetleri, fırtınanın vurduğu pazar gününden bu yana mahsur olan binlerce Kanadalıyı kurtarmak için bölgeye gönderildi.

Kanada yüzyılın felaketini yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, kayıp vatandaşlar var

BAŞBAKAN YARDIM SÖZÜ VERDİ

ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, zorda kalanlara yardım edeceklerine ve ordunun yıkılanları "tekrar inşa etmeye" yardım edeceğine dair söz verdi.

Kanada yüzyılın felaketini yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, kayıp vatandaşlar var

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KAYIP

Fırtına sebebiyle yaşanan toprak kayması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti ve 2 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Bölgede ortalama bir aylık yağışın yaklaşık 24 saatte yaşanması sonucunda meydana gelen felaketin iklim değişikliği ile bağlantılı olduğuna inanılıyor.

Kanada yüzyılın felaketini yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, kayıp vatandaşlar var

KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI KOPTU

Yetkililer tarafından, yüzyılda bir görülen bir hava olayı olarak tanımlanan ölümcül bir fırtına, Kanada'nın Vancouver kentinde karayolu ve demiryolu bağlantılarını kopardı. Şiddetli fırtına nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti

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Son Dakika Dünya Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti - Son Dakika
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