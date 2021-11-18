Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti

Kanada'nın batı eyaleti British Columbia'da çıkan fırtınanın yolları ve tren yollarını kapamasının ardından olağanüstü hal ilan edildi. Kanada Silahlı Kuvvetleri, fırtınanın vurduğu pazar gününden bu yana mahsur olan binlerce Kanadalıyı kurtarmak için bölgeye gönderildi.

BAŞBAKAN YARDIM SÖZÜ VERDİ

ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, zorda kalanlara yardım edeceklerine ve ordunun yıkılanları "tekrar inşa etmeye" yardım edeceğine dair söz verdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KAYIP

Fırtına sebebiyle yaşanan toprak kayması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti ve 2 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Bölgede ortalama bir aylık yağışın yaklaşık 24 saatte yaşanması sonucunda meydana gelen felaketin iklim değişikliği ile bağlantılı olduğuna inanılıyor.

KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI KOPTU

Yetkililer tarafından, yüzyılda bir görülen bir hava olayı olarak tanımlanan ölümcül bir fırtına, Kanada'nın Vancouver kentinde karayolu ve demiryolu bağlantılarını kopardı. Şiddetli fırtına nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.