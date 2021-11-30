Üye Girişi
Omicron: Afrika'nın güneyindeki ülkelerde yeterince aşı var mı? - Son Dakika
BBC

Omicron: Afrika'nın güneyindeki ülkelerde yeterince aşı var mı?

30.11.2021 05:36
Omicron: Afrika'nın güneyindeki ülkelerde yeterince aşı var mı?

Afrika'nın pek çok bölgesinde aşılanma oranı dünyanın geri kalanından düşük. Peki buna aşı yetersizliği mi yoksa aşı olma isteksizliği mi yol açıyor?

Koronavirüsün Omicron (Türkçesiyle Omikron) varyantı Güney Afrika'da ilk fark edildiğinden bu yana çok sayıda ülkenin seyahat kısıtlaması önlemine geri dönmesine yol açtı.

İngiltere'nin eski başbakanlarından Gordon Brown, yeni varyantın bir sürpriz olmadığını, zengin ülkelerin yoksul ülkelere aşı vermemesinin sonuçlarının bu şekilde görülmeye devam edeceğini söylüyor.

Peki Afrika kıtasının güneyindeki ülkelerde yeterince aşı var mı? Bu aşılar, insanlara ulaştırılabiliyor mu?

Aşılama oranları nasıl?

Dünya genelinde kişi başına yapılan aşı dozu ortalaması 1 civarında.

Zengin ülkelerde bu miktar artarken yoksul ülkeler ortalamayı aşağı çekiyor.

Güney Afrika'da ise her 100 kişiye yalnızca 42 aşı yapılmış durumda.

Bölgedeki bazı ülkelerde bu oran daha da düşük. Lesotho'da her yüz kişiye 30, Namibya'da 25 doz aşı yapılmış.

Yeterli aşı var mı?

Afrika ülkeleri yeterli aşı edinebilmek için ikili anlaşmalara, bağışlara ve Covax programına bel bağlamak zorunda kaldı.

Bu yılın başlarında Covax üzerinden aşı almakta zorlanan bu ülkelere gönderilen aşı sayısı yaz aylarından itibaren artmaya başladı.

Afrika ülkelerine gönderilen aşıların sayısı artıyor olsa da Küresel Aşı İttifakı (Gavi) bu aşıların düzensiz bir şekilde ulaştırıldığını ve beklenmedik zamanlarda çok sayıda son kullanma tarihi yaklaşmış aşı teslim edildiğini duyuruyor.

Bu da ülkelerin aşılama kampanyalarını planlamasını epey zorlaştırıyor.

Geçen hafta Güney Afrika, stoklarında çok fazla aşı olduğu için gelen yeni aşıları kabul edememişti.

Reuters'a konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri Güney Afrika stoklarında 16,8 milyon doz aşı olduğunu açıklamıştı.

Bazı Afrika ülkeleri de ellerindeki aşıları, son kullanma tarihleri geçtiği için çöpe atmak zorunda kaldı.

Airfinity araştırma projesinin verilerine göre 1,2 milyardan fazla nüfusa sahip Afrika'ya bugüne kadar 384 milyon doz aşı teslim edildi.

40 milyon nüfusu bulunan Güney Afrika'ya teslim edilen aşı miktarı ise 32,5 milyon doz oldu.

2,3 milyon nüfuslu Botsvana'ya 2,4 milyon, 2,5 milyon nüfuslu Namibya'ya ise bir milyon doz aşı gönderildi.

Neden az aşı yapıldı?

Aşıların düzensiz bir şekilde gönderilmesi kesinlikle bir sorun.

Fakat Güney Afrika'nın gönderilen aşıları almaması başka bir soruna da işaret ediyor.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, sahte haberlerin özellikle gençler arasında aşılara olan güveni sarstığını söylüyor.

Dezenformasyon veya bilgi yetersizliği nedeniyle aşıların güvenliğinden endişe duyulabiliyor.

Oysa aşı olduktan sonra ciddi bir sağlık sorunu yaşama ihtimali son derece düşük. Covid-19'a yakalanmanın getirdiği risklerin yanında devede kulak kalıyor.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırma, aşılanan insanların da Covid-19 olabilmesi nedeniyle bazı insanların "aşılar işe yaramıyor" düşüncesine kapıldığını ortaya koymuştu.

Aşılanan kişilerin de Covid-19 olma ihtimali var fakat bu kişiler hastalığı aşısız kişilere göre çok daha hafif semptomlarla atlatıyor.

Kırsal bölgelere erişim sorunu

İnsanların aşı olmama gerekçeleri arasında ilk iki sırada yan etkiler ve aşıların güvenli olduğunu düşünmeme geliyor.

Fakat Afrika'daki aşılamanın yavaş gitmesinin bir diğer nedeni de kırsal bölgelere aşı götürebilmenin zorluğu.

Sağlık Bakanlığı için hazırlanan bir rapora göre Güney Afrika'nın kuzeybatı kısmındaki kırsal bölgelerin aşılama merkezlerine erişimi yok.

Bazı ücra bölgelere ise talebi karşılayacak kadar aşı gönderilemiyor.

Johannesburg'daki Wits Üniversitesi'nde aşı ve bulaşıcı hastalıklar üzerine çalışan Sarah Downs, ülke genelinde aşı karşıtlığından çok aşı tereddüdü olduğunu aktarıyor.

Downs'a göre aşılama merkezlerinin aşıyı insanların ayağına kadar götürememesi, aşı merkezlerine rahatça ulaşımı sağlayacak toplu taşıma imkanlarının olmaması ve bazı kişilerin aşıların parayla yapıldığını sanması aşılanmanın düşük kalmasına yol açtı.

Bütün bu faktörler sıra dışı durumlara yol açabiliyor: Örneğin ülkedeki beyazlar arasında aşı tereddüdü daha yaygın fakat beyazların aşıya erişiminin daha iyi olması nedeniyle beyazlar arasında aşılanma oranı siyahlardan daha fazla.

Omicron: Afrika'nın güneyindeki ülkelerde yeterince aşı var mı?
Omicron: Afrika'nın güneyindeki ülkelerde yeterince aşı var mı?
Omicron: Afrika'nın güneyindeki ülkelerde yeterince aşı var mı?

Togo Cumhuriyeti, Omicron, Afrika, Aşı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Omicron: Afrika'nın güneyindeki ülkelerde yeterince aşı var mı? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan 13:58 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "Yemeksepeti" hakkında inceleme
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor 12:56 Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor

Son Dakika Haberleri
00:34 Sütün fiyatına yüzde 47 zam! Litresi 4 lira 70 kuruş olarak belirlendi
00:29 Büyük rezillik! Kadın muhabir canlı yayında cinsel saldırıya uğradı
00:28 Son dakika: Meteoroloji şiddetle uyardı! Çarşamba günü Ankara dahil 28 ilde kar yağışı bekleniyor
00:05 Lodos esnasında uçan çatı parçaları karşı binanın dairesine girdi
00:03 Ali Babacan'dan dikkat çeken açıklama! Erken seçimle ilgili tarih verdi: 2022 yılının ilkbahar ya da sonbaharında olacak
00:02 Dünya futbolunun en iyisi belirlendi! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu
23:50 Vitor Pereira'dan kendisini eleştirenlere sert sözler: Burada hoca benim
23:34 Son Dakika: DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, casusluk suçundan tutuklandı
23:27 İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini en açık gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu
23:13 Rıdvan Dilmen'den istifa çağrılarını alevlendirecek Pereira sözleri: Fenerbahçe'yi sevmiyor
Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi         
20:26
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Neslihan Atagül'ün Dubai'deki ödül töreninde giydiği elbise takipçilerini ikiye böldü Neslihan Atagül'ün Dubai'deki ödül töreninde giydiği elbise takipçilerini ikiye böldü         
14:10
Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu         
13:51
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!         
11:54
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 06:45:21. #1.11#
SON DAKİKA: Omicron: Afrika'nın güneyindeki ülkelerde yeterince aşı var mı? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement