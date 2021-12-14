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Omicron: Hollanda varyant nedeniyle kısmi kapanmayı 14 Ocak'a kadar uzatı - Son Dakika
BBC

Omicron: Hollanda varyant nedeniyle kısmi kapanmayı 14 Ocak'a kadar uzatı

14.12.2021 23:46
Omicron: Hollanda varyant nedeniyle kısmi kapanmayı 14 Ocak'a kadar uzatı

Hollanda hükümeti, Omicron varyantı vakalarına hazırlıkı olmak amacıyla, 15 Aralık'a kadar uygulanacak olan kısmi kapanma kararını 1 ay daha uzattı.

Hollanda hükümeti, Omicron varyantı vakalarına hazırlıkı olmak amacıyla, 15 Aralık'a kadar uygulanacak olan kısmi kapanma kararını 1 ay daha uzattı.

Süpermarket ve eczane gibi zorunlu ihtiyaca dayalı ürünlerin satıldığı işletmeler dışındaki iş yerleri akşam 17.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.

Yeni önlemler kapsamında, vaka sayılarının yüksek olduğu ilköğretim okulları da, 2 haftalık Noel tatili nedeniyle 1 hafta erken kapanacak.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs Delta varyantında zirvenin geride kaldığını belirterek, "Ancak yaklaşan Omicron dalgası için kendimizi hazırlamalıyız" dedi.

Sağlık otoriteleri, İngiltere'de vakalar üzerinde etkisini artıran Omicron varyantının, kısa süre içinde Hollanda'da da, baskın virüs varyantı haline gelmesini bekliyor.

Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, Hollanda'daki şu anda Covid vakalarının yüzde 1'nin, Amsterdam'daki enfeksiyonların da yüzde 3'ünün Omicron varyantı olduğuna işaret ederek, "Bu çok fazla gibi görünmese de, hızla artacak" diye konuştu.

Yeni virüs varyantının, diğerlerine göre çok daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle geçici hükümet, daha önce 3 haftalığına hayata geçirilen kısmi kilitlenmeyi uzatma kararı aldı. Bu kapsamda, zorunlu ihtiyaca dayalı ürünleri satan işletmeler dışındaki tüm mağaza ve dükkanlar, 14 Ocak tarihine kadar 17.00 - 05.00 saatleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.

Süpermarketler ve eczaneler gibi temel ihtiyaca yönelik mağazalar ise, akşam saat 20.00'ye kadar açık kalacak.

İlkokullarda 24 Aralık'ta başlayacak 2 haftalık Noel tatili, 17 Aralık'a çekildi. İlkokul öğrencileri, 3 hafta tatil yapacak.

Toplu taşıma ve bütün kamusal kapalı alanlarda 12 yaşından itibaren ağız maskesi takmak ve 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı da zorunlu olmaya devam edecek.

Yeni önlemler kapsamında, Noel ve yılbaşı da dahil evlere 13 yaşından büyük en fazla 4 misafir kabul edilmesi ve günde bir defadan fazla ziyarette bulunulmaması tavsiye edildi.

Mümkün olduğunca evden çalışma önerisinin yanı sıra, 70 yaş ve üzeri kişilerden, çocuklar dahil olmak üzere temaslarını mümkün olduğunca sınırlamaları ve onlardan 1,5 metre uzakta durmaları istendi.

Amatör spor dallarında antrenman ve müsabakalara saat 17.00 - 05.00 arasında izin verilmeyecek.

Profesyonel spor karşılaşmalarına ise, saat 17.00'den sonra seyircisiz oynanması koşuluyla izin verilecek.

Yiyecek içecek sektöründe, tiyatro ve konser salonlarında, müzelerde, kapalı spor salonlarında ve sinemalarda 13 yaş ve üzeri herkese dijital korona sertifikası göstermek zorunda olacak.

Tiyatro ve konser salonlarında en fazla kişi sayısı bin 250 ile sınırılanacak.

Omicron varyantının etkisinin azaltılması amacıyla Hollanda 18 yaşın üzerindeki herkese Ocak ayı ortalarına kadar 3. doz aşı yapılacak.

Covid önlemlerinden etkilenen şirketler, girişimciler, serbest meslek sahipleri kültür - sanat kurumları ile spor kulüpleri, hükümet tarafından desteklenmeye devam edilecek.

Hollanda hükümeti, destek paketini 2022'nin Nisan ayına kadar uzatacak. Bu sektörlerin desteklenmesi için 4,4 milyar Euro'luk ek bütçe ayrılacak.

Omicron: Hollanda varyant nedeniyle kısmi kapanmayı 14 Ocak'a kadar uzatı
Omicron: Hollanda varyant nedeniyle kısmi kapanmayı 14 Ocak'a kadar uzatı
Omicron: Hollanda varyant nedeniyle kısmi kapanmayı 14 Ocak'a kadar uzatı
Omicron: Hollanda varyant nedeniyle kısmi kapanmayı 14 Ocak'a kadar uzatı

Hollanda, Omicron, Aralık, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Omicron: Hollanda varyant nedeniyle kısmi kapanmayı 14 Ocak'a kadar uzatı - Son Dakika Dünya

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