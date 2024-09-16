Orta Avrupa\'da günlerdir devam eden şiddetli yağışlar birçok ülkede sel felaketine yol açtı

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Adana\'da tır ve minibüs birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Orta Avrupa ülkelerinde günlerdir süren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi can almaya devam ediyor. Polis kaynaklarına göre, Avusturya'da bir itfaiyeci sel kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybederken, Polonya'da bir, Romanya'da ise beş kişi sel nedeniyle yaşamını yitirdi.

Perşembe gününden bu yana kuzey İtalya'dan gelen alçak basınç sisteminin neden olduğu rekor düzeydeki yağışlar, başta Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya olmak üzere birçok Orta Avrupa ülkesini etkisi altına aldı. Slovakya ve Macaristan'ın da selden etkilenmesi bekleniyor.

Çek Cumhuriyeti'nde sel sularına kapılan dört kişinin kaybolduğu bildirildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Pazar sabahı yaptığı açıklamada, "Polonya-Çek sınırındaki Klodzko bölgesinde sel nedeniyle ilk ölüm vakasını teyit ettik" dedi.

Polonya'nın Aşağı Silezya bölgesindeki Stronie Slaskie kasabasının yukarısında bulunan bir barajın çökmesi sonucu büyük miktarda su sokaklara aktı. Polonya itfaiye teşkilatı, sel sularında zor durumda kalan insanların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Ülkenin güneybatısı en çok etkilenen bölge olurken, Klodzko kasabasında yaklaşık 1.600 kişi tahliye edildi. Polonya yetkilileri, kurtarma çalışmalarında yetersiz kalan itfaiyecilere destek olmak üzere orduyu göreve çağırdı.

Cumartesi günü Polonya yetkilileri, bir nehrin taşması sonucu Çek Cumhuriyeti ile olan Golkowice sınır kapısını kapattı. Bu durum aynı zamanda Prudnik ve Nysa kasabalarını birbirine bağlayan tren hattını da etkiledi.

Bölgede sel tehlikesi devam ederken, yetkililerin uyarıları ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Hava durumu tahminlerine göre yağışların devam etmesi bekleniyor, bu da sel riskinin önümüzdeki günlerde de süreceği anlamına geliyor.