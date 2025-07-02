Oruç Reis, Somali Görevini Tamamladı

SOMALİ'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İlk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan, geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan Oruç Reis, Somali'de 234 gün süren görevini başarıyla tamamladı. Somali'nin 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis'in görevi, 6 Haziran'da sona erdi. Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından 15 Haziran'da yurda dönmek üzere harekete geçen Oruç Reis, Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ulaştı. Bugün sabah saat 08.25 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Oruç Reis filo halinde Sancar, Ataman ve Zağnospaşa gemilerinin yanı sıra TCG Gediz ile TCG Turgutreis fırkateyninin eşitliğinde saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve beraberindekiler boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Filyos Limanına gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin 3 Temmuz sabah saatlerinde de İstanbul Boğazı'ndan geçmesi planlanıyor. Gemi, 4 Temmuz'da ise Filyos Limanı'na demirleyerek burada bakım ve onarımdan geçecek.