Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin yankıları sürüyor. Putin'in Macron'u oturttuğu masa ve daha sonra eli cebinde uğurlaması, dünya kamuoyunu gün boyunca meşgul etti. Putin, ayrıca Kremlin'de Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Kiev- Moskova hattında savaş çıkacağı söylentileri gündemdeki gündemdeki yerini korurken Putin'in basın toplantısı sırasında bir hayli gergin olduğu gözlendi.
Putin, basın toplantısı sırasında oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazetecinin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin sorusuna da kızdı. "NATO ile savaşa mı gireceğiz?" sorusunu yönelten Putin, gazeteciyi işaret ederek, "Sana sormak isterim. Bu savaşı istiyor musun? Okurların, izleyicilerin Rusya ile NATO arasındaki bu savaşı istiyor mu?" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini de değerlendiren Putin, "Askeri yollarla Kırım'a dönmeye karar verirlerse Avrupa ülkeleri otomatik olarak Rusya ile savaşa girer" dedi.
Rusya'yı "nükleer süper güç" olarak tanımlayan Vladimir Putin, olası bir savaşın kazananı olmayacağını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Dünya › Oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazeteci Putin'i kızdırdı: Bu savaşı istiyor musun? - Son Dakika Dünya