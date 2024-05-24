Oxford Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Eylemlerine Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Oxford Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Eylemlerine Polis Müdahalesi

Oxford Üniversitesi\'nde Filistin\'e Destek Eylemlerine Polis Müdahalesi

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan Filistin'e destek eylemlerine polis müdahalesi sonucu 16 kişi gözaltına alındı. Öğrenciler, üniversite yönetimiyle İsrail'in Gazze'deki operasyonu üzerine politikalarını konuşmak üzere toplantı talep etti. Üniversite yönetimi ise öğrencileri 'tehditvari ve şiddet içeren eylemler' yapmakla suçladı. Polis, yolu kapatan öğrencilere müdahale ederek 16 kişiyi gözaltına aldı.

24.05.2024 07:28
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İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan Filistin'e destek eylemlerine polis müdahalesi sonucu 16 kişi gözaltına alındı.

İlk olarak Filistin için Oxford Eylemi (OA4P) adlı topluluktan öğrenciler üniversite içerisinde oturma eylemi yaparak bekleyişe geçti.

Öğrenciler, üniversite yönetimiyle İsrail'in Gazze'deki operasyonu üzerine politikalarını konuşmak üzere toplantı talep etti.

Üniversite yönetimi ise öğrencileri "tehditvari ve şiddet içeren eylemler" yapmakla suçladı.

Polis, yolu kapatan öğrencilere müdahale ederek 16 kişiyi gözaltına aldı.

BBC Oxford Radyosu'nun muhabiri Phil Mercer-Kelly, olay yerinden bildirerek, yüzlerce kişinin Oxford Üniversitesi'nde eylemin olduğu bina çevresinde toplandığını aktardı.

Eylem sırasında polis, dışarıda toplananların içeriye girmesini engelledi ve polis araçlarının çıkışı sırasında kitleyi uzaklaştırmaya çalıştı.

Eylemciler içerideki ofislere girerek pencerelerden Filistin bayrağı ve taleplerinin yazılı olduğu dövizleri astı.

Eylemi yapan grup OA4P'nin sözcüsü, "Bugün Oxford öğrencileri barışçıl bir oturma eylemi yaparak, iki haftadır duyarsızlığını sürdüren üniversiteyle görüşmeyi talep etti. Yönetim ise öğrencilerle diyaloga girmek yerine binayı terk etti ve kapısına kilit vurdu, polisi çağırdı" dedi.

Öğrenciler, üniversite yönetiminin kendileriyle görüşmesi talebini tekrar dile getirdiler.

Üniversite yönetimi ise "binanın geçici olarak işgal edilmesinin üniversite çalışanları için ciddi bir zorluk yarattığını" söyledi.

Açıklamada, "OA4P'nin söylediğinin aksine bu 'barışçıl bir oturma eylemi' değildi, gerilimi tırmandırmak üzere bir şiddet eylemiydi" ifadeleri kullanıldı.

Üniversite ayrıca öğrencilerin bazı eyelmlerinin "Yahudi öğrenciler, çalışanlar ve yerel Yahudi topluluk için tehditkar bir ortam yarattığını" ileri sürdü.

Öğrenciler 6 Mayıs'ta Oxford Doğa Tarihi Müzesi ve Cambridge'de King's College'da "kurtarılmış bölge" olarak da anılan kamplar kurarak Gazze'deki İsrail operasyonunu protesto etmeye başlamıştı.

ABD'deki üniversite eylemlerine benzer şekilde öğrenciler üniversitelerin ve diğer kurumların İsrail'e desteklerini gözden geçirmeleri gerektiğini ve "katliama ortak olmamalarını" talep ediyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 33 binin üzerinde kişi öldürüldü. Bunların çok büyük çoğunluğunun siviller olduğu biliniyor.

İsrail ise Gazze'de "soykırım olarak anılabilecek bir operasyon yürüttüğünü" reddediyor ve 7 Ekim'deki Hamas saldırısından sonra kendisini savunma hakkı olduğunu söylüyor.

Öte yandan Gazze'de milyonlarca kişinin temel ihtiyaçlardan yoksun ve açlık tehlikesi altında yaşadığı bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler bu doğrultuda Gazze'ye yardımların geçişine izin verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Oxford Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Eylemlerine Polis Müdahalesi - Son Dakika

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