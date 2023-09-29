Pakistan'da 53 kişinin can verdiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mevlid Kandili için toplanan kalabalığın patlamayla birlikte havaya savrulduğu görüldü.
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlid Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bombalı terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1'i polis 53 kişi yaşamını yitirdi, 130'dan fazla kişi yaralandı.
Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Korkunç saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. Mevlid Kandili vesilesiyle toplanan kalabalığın bulunduğu alanda patlamayla birlikte insanların havaya savrulduğu görüldü.
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