Pakistan'da 53 kişinin can verdiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Pakistan'da 53 kişinin can verdiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Son Güncelleme: 29.09.2023 17:23

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Mevlid Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen intihar saldırısında 53 kişi yaşamını yitirirken, olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla birlikte insanların havaya savrulduğu anlar yer aldı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mevlid Kandili için toplanan kalabalığın patlamayla birlikte havaya savrulduğu görüldü.

Pakistan'da cami yakınındaki bombalı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

BOMBALI SALDIRIDA 53 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlid Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bombalı terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1'i polis 53 kişi yaşamını yitirdi, 130'dan fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da cami yakınındaki bombalı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

SALDIRIYI KİMSE ÜSTLENMEDİ

Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da cami yakınındaki bombalı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Korkunç saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. Mevlid Kandili vesilesiyle toplanan kalabalığın bulunduğu alanda patlamayla birlikte insanların havaya savrulduğu görüldü.

Kaynak: İHA

Mevlit Kandili, Pakistan, İntihar, Cami, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'da 53 kişinin can verdiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:26 Elon Musk'tan Teknofest paylaşımı: Gelecek yıl bizzat katılmayı ve diğer fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum
17:26 İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan operasyonların süreceği mesajı: Cumhurbaşkanımızın iradesi var, devam edecek
17:23 Pakistan'da 53 kişinin can verdiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
17:13 İsveç'te polis koruması eşliğinde Erdoğan'ın maketinin yakılmasına Dışişleri'nden sert tepki: Aşağılık eyleme izin verilmesini kınıyoruz
17:07 Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt'un babasıyla verdiği poz şaşırttı
17:07 Marmara Denizi'ne kirli su tahliye eden gemiye 32 milyon lira para cezası
16:59 Vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden şikayetçi! Herkesin aklında aynı şüphe var
16:29 Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin komutanı tutuklandı
16:21 Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devi ezeli rakibi ile arayı açıyor
16:21 Cem Karaca'nın anısına hazırladığı müzikali seyirciyle buluştu! Cem Özer yeni projesini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2023 19:45:42. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da 53 kişinin can verdiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement