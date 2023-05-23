Pakistan'da eski Başbakan İmran Han kefaletle serbest kaldı - Son Dakika
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Pakistan'da eski Başbakan İmran Han kefaletle serbest kaldı

23.05.2023 23:59

Pakistan'da Terörle Mücadele Mahkemesi, 8 davadan yargılanan eski Başbakan İmran Han'ın 8 Haziran'a kadar kefaletle serbest bırakılmasına dönük karar verdi. Nisan 2022'de görevden düşen Han'ın hakkında 90'ın üzerinde açılmış dava bulunuyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, yargılandığı davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor'dan başkent İslamabad'a geldi. Terörle Mücadele Mahkemesi, yargılandığı 8 davada Han'ın 8 Haziran'a kadar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Nisan 2022'de görevden düşen Han hakkında 90'ın üzerinde açılmış dava bulunuyor.

ÜNİVERSİTE İNŞAATI İÇİN RÜŞVET İDDİASI

Mahkemenin ardından Han, Al Kadir Üniversitesi davasıyla ilgili Ulusal Mali Sorumluluk Bürosunun (NAB) Ravalpindi'deki ofisine gitti ve burada sorgulandı. Han, sorgulanmasının ardından Lahor'a geri döndü. Haziran 2022'de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan Al Kadir Üniversitesi'nin inşa edilmesi için pahalı büyük bir arazi ve milyarlarca rupi aldığını iddia etmişti.

NAB, Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtmişti. Aralık 2019'da Riaz, "kara para" ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini bildirmişti. PTI lideri Han ise NAB tarafından yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti.

HAN HÜKÜMETİ, 10 NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı. Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

9 MAYIS'TA TUTUKLANMIŞTI

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti. Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı. Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından yaşanmıştı. Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek bir an önce tahliye edilmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Pakistan'da eski Başbakan İmran Han kefaletle serbest kaldı - Son Dakika


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