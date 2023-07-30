Pakistan'da siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı

30.07.2023 16:42

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde düzenlenen siyasi parti kongresinde meydana gelen patlamada 42 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Patlamada JUI-F Partisi lideri Maulana Ziaullah da dahil olmak üzere birçok kişi hayatını kaybederken, yaralananlar Timergara ve Peşaver şehirlerindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongrede meydana gelen patlamada 42 kişi hayatını kaybederken, 80 kişi de yaralandı.

42 ÖLÜ, 80 YARALI

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongrede patlama meydana geldi. Patlamada Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi yerel lideri Maulana Ziaullah'ın da aralarında bulunduğu 42 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 80 kişinin Timergara ve Peşaver şehirlerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

PATLAMA KONGRE BİNASINDA GERÇEKLEŞTİ

Patlamanın kongre binası içinde gerçekleştiği belirtilirken, olay yerinde polis inceleme yaptı. Patlamanın nedeni ise henüz açıklanmadı.

"BAJAUR'A YÖNELİK BİR SALDIRIDIR"

JUI-F lideri Hafız Hamdullah yaptığı açıklamada, bazı kişisel işleri nedeniyle bugünkü kongreye katılamadığını söyleyerek, "Patlamayı şiddetle kınıyorum ve arkasındakilere bunun terörizm olduğu mesajını vermek istiyorum. Bu saldırı, insanlığa ve Bajaur'a yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

JUI-F'nin ilk hedef alınışı olmadığını hatırlatarak patlamanın araştırılmasını talep ettiğini belirten Hamdullah, "Bununla ilgili Mecliste sesimizi yükselttik ama herhangi bir işlem yapılmadı ve bu çalışanlarımız hedef alınmadan önce oldu" dedi.

Kaynak: İHA
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Hizb-i İslami Partisi, Pakistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'da siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı - Son Dakika
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