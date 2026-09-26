Papa 14. Leo, Paris\'te açık hava ayini öncesi yüz binlerce kişi tarafından karşılandı

Papa 14. Leo, dört günlük Fransa ziyaretinin ikinci gününde Paris'in merkezinde düzenlenecek büyük açık hava ayini öncesinde yüz binlerce kişi tarafından karşılandı.Papa, özel aracıyla Champs-Élysées'deki Zafer Takı'nın altından geçerken kalabalıkları selamladı. Yol boyunca alkışlar ve "Leo, Leo" tezahüratları yükseldi.Katolik Kilisesi'nin lideri, cadde üzerinde birkaç kez durarak bebekleri kutsadı. Cumartesi günü Fransa'nın başkentinin merkezindeki ayine 500 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Tören için Concorde Meydanı'na özel bir sunak kuruldu.Cuma günü Papa ile bir saat görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dört günlük ziyaret boyunca düzenlenecek ayinlerin hiçbirine katılmayacak. Bunun başlıca nedeni, Fransa'da devlet ile din arasındaki katı ayrım ilkesini ihlal etmekten kaçınmak.Champs-Élysées'deki ayine ise Macron'un eşi Brigitte Macron ve Başbakan Sébastien Lecornu katılacak.

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin bazı adaylarının da ayinde olması bekleniyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinden Marine Le Pen ile muhafazakar siyasetçi Bruno Retailleau, etkinlik öncesinde Concorde Meydanı'nda görüntülendi. Merkez siyasetinden Edouard Philippe ve Gabriel Attal'ın da ayine katılması bekleniyor.Papa, cumartesi sabahı mültecilere destek veren Maison Bakhita merkezini ziyaret ederek göçmenlerle biraraya geldi. Kurumun insanları "görünmez olanları görmeye" davet etmesini övdü.Leo, ziyaret sırasında insanların "birbirleriyle karşılaşmasının, onur ve barış içinde birarada yaşamasının mümkün olduğunu" söyledi. "Sevgi medeniyetinin inşasında kadınların temel rolünü" de vurguladı.

Papa'nın ziyaretinin tamamında büyük kalabalıklar bekleniyor. Kilise, bunu Fransızlar ve diğer Avrupalılar arasında maneviyata ilginin arttığının bir işareti olarak görüyor.Pazar günü Pireneler'deki Lourdes kutsal alanında düzenlenecek ayine katılmak için 150 bin kişi kayıt yaptırdı.Papa pazartesi günü Fransa'nın kuzeydoğusundaki Metz kentinde olacak.

Papa'dan yapay zeka uyarısı: "Makineler arasında insanlığımızı kaybetmeyelim"Papa, Fransa ziyaretinin başladığı cuma günü yapay zekanın tehlikelerine ilişkin de uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir saat süren görüşmesinin ardından Élysée Sarayı'nda kilise ve devlet yetkililerine seslenen Papa, "makineler cennetinde insanlığımızı kaybetme" tehlikesine dikkat çekti.Leo, bu yılın başlarında da papalığının ilk kapsamlı öğreti belgesinde yapay zekanın "silahsızlandırılması" gerektiğini söyleyerek benzer bir uyarıda bulunmuştu.Mayıs ayındaki çağrısında yapay zekadan söz ederken köle ticaretine de değinmiş, dünyanın insan sömürüsünü yeniden normalleştirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ima etmişti.Macron cuma günü, Papa 14. Leo'nun Fransa ziyaretini "büyük bir onur" olarak nitelendirdi ve Fransız laikliğinin "dini hiçbir şekilde reddetmediğini" vurguladı.Leo ise "gerçek laikliğin" dini "kamusal alandan ya da eğitimden dışlamaması" gerektiğini söyledi.Fransız siyasetçiler son yıllarda, Müslüman kadınların kıyafetleri de dahil olmak üzere dini simgelerin kamusal alanlarda ve okullarda yasaklanmasını savunurken sık sık Fransa'nın laiklik anlayışına başvurdu.

Macron ile ziyaretin hazırlıkları için görevlendirilen Vatikan ekibi arasında gerginlik yaşandığına dair haberler çıktı. İddiaya göre cumhurbaşkanı, ziyaretin daha törensel bir nitelik taşıması yönündeki isteğinin karşılanmamasından rahatsızdı.Élysée yetkilileri bu hafta iddiaları reddetti. Papa'nın aynı zamanda bir devlet başkanı olduğunu hatırlatan yetkililer, konuk devlet başkanlarına Champs-Élysées'de süvari eskortu gibi dikkat çekici tören seçenekleri sunulmasının olağan olduğunu söyledi. Ancak Papa'nın bu teklifi kabul etmesinin zaten beklenmediğini belirttiler.Yetkililer, Papa 14. Leo'nun Macron'un, yangında ağır hasar gören Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşasında çalışan zanaatkarlarla buluşma önerisini geri çevirdiğini doğruladı. Bunun nedeninin Papa'nın yoğun programı olduğunu söylediler.

1955'te Chicago'da doğan Papa 14. Leo'nun asıl adı Robert Prevost'tu. Prevost, Fransızca kökenli bir soyadı.Papa'nın babaannesi 1894'te Normandiya'daki Le Havre kentinde doğdu. Yıllar sonra ABD'de evlendiğinde, İtalyan eşiyle birlikte annesinin kızlık soyadı olan Prevost'u kullanmaya başladılar.Fransa'nın Roma Katolik Kilisesi ile tarihsel ilişkisi ise karmaşık. Ülke uzun süre "Kilise'nin En Büyük Kızı" olarak anıldı. Bunun nedeni, Hristiyanlığı kabul eden ilk krallık olduğuna dair yaygın ancak yanlış inanıştı. Gerçekte Ermenistan, Gürcistan ve Etiyopya Hristiyanlığı Fransa'dan önce kabul etmişti.14. yüzyılda papalık sürgünde Fransa'nın güneyindeki Avignon'a taşındı. Sonraki yüzyıllarda Fransız orduları, papaların hem kilisenin başı hem de dünyevi yöneticiler olduğu İtalya'daki siyasete dönem dönem müdahale etti.Napolyon iki papayı esir tuttu.Son dönemdeki papaların hepsi Fransa'yı ziyaret etti. Bunlardan en dikkat çekeni, 1980 ile 2004 arasında ülkeye birkaç kez gelen 2. Jean Paul'dü. Papa Franciscus da Fransa'ya üç kez geldi, ancak Paris'e gitmeyerek Strazburg, Marsilya ve Korsika'yı ziyaret etti.Bugün Fransa, Avrupa'nın geri kalanıyla birlikte laikleşmiş durumda ve nüfusun yarısından azı kendisini Katolik olarak tanımlıyor.Düzenli olarak ibadete katılanların oranı 1960'ta nüfusun yüzde 35'iyken bugün yüzde 5'in altına düştü. Rahip sayısı da 1990'daki 25 binden üçte iki oranında azalarak dokuz binin altına indi.Bununla birlikte son yıllarda dini geleneklere ilginin arttığına dair işaretler var. Yetişkin yaşta vaftiz edilenlerin sayısı beş yılda iki katından fazla artarak 2025'te 10 bine ulaştı.Ajaccio Piskoposu Kardinal François Bustillo, "Fransa gerçekten laikleşti, ancak Tanrı'nın ve değerlerin eskiden bulunduğu yerde bir boşluk var" dedi."İnsanlar bir şeyler arıyor. Belki Hindistan'a, Tibet'e ya da Amazonlara gidiyorlar. Şimdi de Papa, insanlara kendi köklerini hatırlatarak Roma'dan buraya geliyor."Doğu'yu uyandıran 2. Jean Paul'dü. Şimdi 14. Leo Batı'yı uyandıracak" diye konuştu.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .