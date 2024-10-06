Papa Franciscus\'tan Barış Çağrısı

Dünya

PAPA Franciscus, uluslararası topluma barış çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, uluslararası topluma barış çağrısı yaptı.

Papa, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştirdiği geleneksel pazar duasının ardından uluslararası gelişmelere ilişkin mesaj verdi.

Katoliklerin ruhani lideri, "Tarihimizin bu dramatik anında, savaş rüzgarları tüm halklar ile ulusları acıya sürüklerken, Filistinliler, Gazze'de ve diğer bölgelerde büyük acı çekiyor. Bunlar çoğunlukla masum siviller ve insani yardım alması gerekenler. Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum. Lübnanlılar için, özellikle de güneyde köylerini terk etmek zorunda kalanlar için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus, yarının 7 Ekim 2023'ün yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, esirlerin serbest bırakılması isteğini de dile getirdi.

Papa, yarın dünya barışı için dua ve oruç günü olacağını söyleyerek, "Uluslararası topluma, intikam sarmalına son vermeleri ve İran'ın birkaç gün önce gerçekleştirdiği gibi bölgede daha büyük bir savaşa yol açabilecek saldırıların artık tekrarlanmaması çağrısında bulunuyorum" dedi.